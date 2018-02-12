Грудинин в Барнауле прокомментировал обличительные сюжеты федеральных каналов

В сюжетах, вышедших на федеральных каналах, в том числе в итоговых программах, говорилось о недовольных бывших пайщиках и работниках совхоза, которым руководит коммунист. По словам одних, Грудинин лишил их земельных паев, по версии других - их незаконно уволили или не предоставили обещанного жилья. По словам Грудинина, оснований для этих обвинений никаких нет.

Павел Грудинин,

кандидат в президенты России от КПРФ:

У нас никогда не было паев. С 1995 года вся земля перешла в уставной капитал. Это подтверждено всеми судьями, вплоть до Верховного. В течение 22 лет мы это доказывали. Как только начиналась избирательная кампания или какой-нибудь рейдерский захват, так появляются человек 6-8, которым дают деньги. Они подают в суды. Госпошлина по иску составляет 60 тыс. рублей. Бедные пенсионеры нашли 60 тыс. и наняли недешевых адвокатов.

Павел Грудинин стал первым кандидатом, посетившим Алтайский край в рамках предвыборной кампании. Он не только провел пресс-конференцию, но и встретился с жителями в ДК Моторостроителей.

На минувшей неделе поездку по сибирским городам совершил другой кандидат, действующий глава государства Владимир Путин. В среду, 7 февраля он посетил Красноярск, а 8-го - Новосибирск. В Барнауле его визита не ждут.

Также не приедет на Алтай и Ксения Собчак. Она изначально заявляла, что ей в большей степени интересны крупные города, из ближайших к Барнаулу — Новосибирск. Там она побывала в середине января.

Вероятнее всего, не приедет на Алтай и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его агитпоезд уже побывал в регионе в январе.

В то же время визиты Григория Явлинского ("Яблоко"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России") в Алтайский край запланированы, сообщало ИА Амител. Узнать точные планы кандидата от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина не удалось.