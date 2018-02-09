ЦИК утвердила число кандидатов в президенты и текст бюллетеня для голосования

В бюллетене, образец которого выдали журналистам, восемь кандидатов перечислены по алфавиту. Первый в списке —Сергей Бабурин, второй — Павел Грудинин, третьим идет Владимир Жириновский, четвертым — Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак, шестой — у Максима Сурайкина, седьмой — у Бориса Титова и восьмой — у Григория Явлинского.

Рядом с каждым из кандидатов указана биографическая информация, кем он выдвинут. В бюллетенях также есть разъяснение о порядке его заполнения. Избиратели должны будут поставить любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор. Бюллетень, в котором знаки поставлены в нескольких квадратах либо не проставлены совсем, будет считаться недействительным.