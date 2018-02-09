ЦИК утвердила число кандидатов в президенты и текст бюллетеня для голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России 18 марта 2018 года. В документе будет восемь расположенных в алфавитном порядке фамилий кандидатов, пишет "Интерфакс".
В бюллетене, образец которого выдали журналистам, восемь кандидатов перечислены по алфавиту. Первый в списке —Сергей Бабурин, второй — Павел Грудинин, третьим идет Владимир Жириновский, четвертым — Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак, шестой — у Максима Сурайкина, седьмой — у Бориса Титова и восьмой — у Григория Явлинского.
Рядом с каждым из кандидатов указана биографическая информация, кем он выдвинут. В бюллетенях также есть разъяснение о порядке его заполнения. Избиратели должны будут поставить любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор. Бюллетень, в котором знаки поставлены в нескольких квадратах либо не проставлены совсем, будет считаться недействительным.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.