Три кандидата в президенты РФ выбыли из предвыборной гонки

"Немножко не рассчитал свои возможности, особенно финансовые. Что сегодня здесь: это чистые листы бумаги", — заявил Козлов.

Он признался, что не хочет тратить деньги на сбор подписей, а оставшиеся на счету 50 тысяч рублей перечислит на благотворительность.

"Я пошел на эти выборы, чтобы посмотреть, как все устроено. На самом деле не так все ужасно, как я ожидал, может быть, меня даже где-то и поддерживали", — отметил Козлов.

Заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы самовыдвиженец Владимир Михайлов заявил, что не будет сдавать в ЦИК подписи. Один из представителей его штаба утверждает, что необходимое количество подписей уже собрано.

"ЦИК уведомили, что не сможем их предоставить… я даю себе отчёт и понимаю, что узнаваемости на территории России мне не достаточно, но, несмотря на это, 100 тысяч подписей нам удалось собрать", — сказал Михайлов.

Председатель Партии социальных реформ Станислав Полищук заявил ТАСС, что собрал свыше 100 тысяч подписей, но снимает свою кандидатуру в пользу действующего президента РФ Владимира Путина.

"Мы приняли тяжелое для себя, консолидированное решение, что в текущий исторический момент я должен сконцентрироваться не на своих личных амбициях, а прежде всего учесть интересы государства. Я хочу снять свою кандидатуру в поддержку Путина Владимира Владимировича", — сказал он, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что телеведущая Екатерина Гордон заявила о снятии своей кандидатуры с выборов президента РФ. "Я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК", — цитирует ТАСС Гордон. Она рассказала, что выполнила поставленную перед ней задачу по сбору подписей, всего было собрано 105 тыс. подписей. Однако, как заявила телеведущая, "в этом "маппет— шоу" я не буду участвовать, потому что я хочу быть политиком, а не проституткой".

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.