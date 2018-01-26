"Не хочу участвовать в фарсе". Гордон сняла свою кандидатуру с президентских выборов

Вчера, 16:36.
Политика

Телеведущая Екатерина Гордон заявила о снятии своей кандидатуры с выборов президента РФ.

Екатерина Гордон.
Екатерина Гордон. Фото: gordonzabab.ru/.

"Я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК", — цитирует ТАСС Гордон. Она рассказала, что выполнила поставленную перед ней задачу по сбору подписей, всего было собрано 105 тыс. подписей. Однако, как заявила телеведущая, "в этом "маппет— шоу" я не буду участвовать, потому что я хочу быть политиком, а не проституткой".

Госпожа Гордон была выдвинута Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров 30 октября 2017 года, пишет "Коммерсантъ".

12 января ЦИК завершил прием заявок от желающих включиться в президентскую гонку: уведомления подали 18 кандидатов.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.

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