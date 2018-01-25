ЦИК зарегистрировал женский рекорд в президентской кампании

Нынешняя президентская кампания стала небывалой по числу женщин, которые решили выдвинуться на высший пост, сообщила RT секретарь Центризбиркома Майя Гришина.
"Вообще, эти выборы можно назвать рекордными по количеству желающих, как-то заявивших о себе, и по количеству женщин, молодых, активных, привлекательных, мне кажется, тоже установлен рекорд. Многие пришли в ЦИК и добились, чтобы их группы поддержки были зарегистрированы, и сейчас собирают подписи. Достаточно успешно работают женщины", — сказала она.
В настоящее время ЦИК зарегистрировал двух кандидатов, еще 13 собирают подписи. Из них пять женщин: Ксения Собчак, Екатерина Гордон, Наталья Лисицына, Ирина Волынец и Эльвира Агурбаш. "Конечно, это еще не 50 процентов, но мы приближаемся", — отметила представитель комиссии, пишет Lenta.ru.
Факт
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
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