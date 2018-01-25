ЦИК зарегистрировал женский рекорд в президентской кампании

"Вообще, эти выборы можно назвать рекордными по количеству желающих, как-то заявивших о себе, и по количеству женщин, молодых, активных, привлекательных, мне кажется, тоже установлен рекорд. Многие пришли в ЦИК и добились, чтобы их группы поддержки были зарегистрированы, и сейчас собирают подписи. Достаточно успешно работают женщины", — сказала она.

В настоящее время ЦИК зарегистрировал двух кандидатов, еще 13 собирают подписи. Из них пять женщин: Ксения Собчак, Екатерина Гордон, Наталья Лисицына, Ирина Волынец и Эльвира Агурбаш. "Конечно, это еще не 50 процентов, но мы приближаемся", — отметила представитель комиссии, пишет Lenta.ru.

Факт

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.