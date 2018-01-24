Собчак собралась на молитвенный завтрак с президентом США

Она ведет переговоры о том, чтобы попасть на Национальный молитвенный завтрак, в котором 8 февраля должен принять участие президент США Дональд Трамп, сообщает Русская служба BBC.

Пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова не подтвердила, но и не опровергла информацию о завтраке.

6 февраля Собчак планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Темой открытой дискуссии с директором программы "Россия и Евразия" CSIS Ольгой Оликер и президентом CSIS Джоном Дж. Хамре станет "поставторитарное будущее России". 7 февраля Собчак выступит в Джорджтаунском университете, пишет bfm.ru.

Необходимость поездки Ксении Собчак в США во время избирательной кампании в ее штабе объясняют тем, что в Штатах живет много россиян, которые могут отдать свой голос. По словам пресс-секретаря штаба Ксении Чудиновой, в США проживает "три миллиона избирателей".

По данным Би-би-си, в стране пребывает значительно меньше россиян, которые могут голосовать на выборах. Издание со ссылкой на посольство сообщает, что на консульском учете в США состоит всего несколько десятков тысяч россиян. По сведениям издания, в 2016 году на выборах в Госдуму проголосовали четыре тысячи россиян, живущих в США, пишет znak.com.

23 января Ксения Собчак поговорила в эфире с избирателями. Кандидат "Против всех" ответила на вопросы о ходе кампании, сборе подписей, региональных штабах и своей предвыборной платформе.

Справка

Молитвенный завтрак проходит в Вашингтоне каждый год с 1952 года. Мероприятие, которое организует Конгресс США совместно с христианской организацией Fellowship Foundation, посещал каждый президент США. В рамках завтрака проводятся встречи и выступления спикеров.