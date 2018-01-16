Собчак объяснилась по поводу ночных танцев с бутылкой вина у церкви

Ранее выложенная в Instagram запись спровоцировала массу негодующих откликов россиян.

"Почему, пойдя в прекрасную новогоднюю ночь в теплой одежде, пуховиках, с моим мужем под прекрасную музыку Muse, нельзя танцевать? Почему мы не можем танцевать недалеко от церкви? Мы не заходим на территорию этой церкви. Мы в хорошем настроении… И церковь — она не про страдания. Она про радость", — цитирует Ксению Собчак "Ридус". Она также назвала себя "невоцерковленным, но верующим человеком".

В РПЦ комментировать действия Собчак отказались, сообщает "Федеральное агентство новостей". "Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется, спиртных напитков в руках не комментируем", — сказал зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, пишет ura.ru.