Собчак объяснилась по поводу ночных танцев с бутылкой вина у церкви

Вчера, 18:41.
Политика

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак объяснила, зачем танцевала с бутылкой вина в компании двух мужчин у входа в одну из московских церквей.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak.

Ранее выложенная в Instagram запись спровоцировала массу негодующих откликов россиян.

"Почему, пойдя в прекрасную новогоднюю ночь в теплой одежде, пуховиках, с моим мужем под прекрасную музыку Muse, нельзя танцевать? Почему мы не можем танцевать недалеко от церкви? Мы не заходим на территорию этой церкви. Мы в хорошем настроении… И церковь — она не про страдания. Она про радость", — цитирует Ксению Собчак "Ридус". Она также назвала себя "невоцерковленным, но верующим человеком".

В РПЦ комментировать действия Собчак отказались, сообщает "Федеральное агентство новостей". "Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется, спиртных напитков в руках не комментируем", — сказал зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, пишет ura.ru.

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