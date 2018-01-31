В число доверенных лиц Путина от Алтайского края добавили стрелка

30 января ЦИК зарегистрировал третью часть списка доверенных лиц Владимира Путина. Среди названных 62 человек оказался и бийчанин Сергей Каменский. Таким образом, теперь трое жителей Алтайского края являются доверенными лицами Путина на предстоящих президентских выборах.
В эту часть списка попали деятели культуры (например, Игорь Юрьевич Харламов — он же Гарик Бульдог или Тимур Ильдарович Юнусов — он же Тимати), спортсмены (среди которых и оказался Сергей Каменский — российский спортсмен-стрелок, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года) и ряд бизнесменов.
Напомним, что кроме Сергея в Алтайском крае уже действуют два доверенных лица Владимира Путина. Это актриса Алтайского театра музкомедии Виктория Гальцева, а также председатель совета алтайской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Климов.
Третья часть списка доверенных лиц Владимира Путина
Айдуллин Иван Ухливанович
Алипов Алексей Александрович
Аполихин Олег Иванович
Бурт Анастасия Андреевна
Ваганов Николай Николаевич
Васильева Людмила Сергеевна
Вележова Лидия Леонидовна
Волчек Галина Борисовна
Гаман-Голутвина Оксана Викторовна
Гришин Вячеслав Леонидович
Губерниев Дмитрий Викторович
Густов Сергей Вадимович
Гуськов Алексей Геннадьевич
Гыштемулте Ефросиниа Николаевна
Долина Лариса Александровна
Дужников Станислав Михайлович
Захарова Светлана Юрьевна
Зражевский Геннадий Алексеевич
Иноземцев Александр Александрович
Каменский Сергей Игоревич
Кара Юрий Викторович
Карапетян Шаварш Владимирович
Климов Виктор Владимирович
Левин Александр Юрьевич
Масько Александр Вадимович
Мацуев Денис Леонидович
Машков Владимир Львович
Михайлов Станислав Владимирович
Москвина Тамара Николаевна
Немов Алексей Юрьевич
Нечаев Алексей Геннадьевич
Никифоров Николай Алексеевич
Новиков Аркадий Анатольевич
Овечкин Александр Михайлович
Панкратов Александр Васильевич
Паскачев Асламбек Боклуевич
Пацкевич Александра Вячеславовна
Петреня Юрий Кирилович
Поляков Леонид Владимирович
Рошаль Леонид Михайлович
Рукша Вячеслав Владимирович
Садовничий Виктор Антонович
Святославский Ярослав Александрович
Смирнов Сергей Александрович
Соломин Юрий Мефодьевич
Сунчугашев Анатолий Иванович
Терентьева Галина Николаевна
Тменов Тамерлан Русланович
Трегулова Зельфира Исмаиловна
Турецкий Михаил Борисович
Ульянова Елена Захаровна
Федоров Виктор Васильевич
Фокин Валерий Владимирович
Харламов Игорь Юрьевич
Чичерина Юлия Дмитриевна
Чубарьян Александр Оганович
Чурикова Яна Алексеевна
Шишкина Алла Анатольевна
Шохин Александр Николаевич
Шуранова Анна Артёмовна
Юнусов Тимур Ильдарович
Якубов Февзи
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