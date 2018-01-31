В число доверенных лиц Путина от Алтайского края добавили стрелка

Сергей Каменский. Фото: altairegion22.ru. Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Сергей Каменский. Фото: Скриншот видео "Матч ТВ".

В эту часть списка попали деятели культуры (например, Игорь Юрьевич Харламов — он же Гарик Бульдог или Тимур Ильдарович Юнусов — он же Тимати), спортсмены (среди которых и оказался Сергей Каменский — российский спортсмен-стрелок, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года) и ряд бизнесменов.

Напомним, что кроме Сергея в Алтайском крае уже действуют два доверенных лица Владимира Путина. Это актриса Алтайского театра музкомедии Виктория Гальцева, а также председатель совета алтайской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Климов.