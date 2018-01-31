Путин встретился с Бульдогом Харламовым, Евгением Петросяном и другими доверенными лицами

Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян опубликовал фотографию с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым (Бульдог вошел в третий список доверенных лиц Путина) в Instagram.
Встреча двух юмористов — нового и старого поколения — состоялась в ходе встречи президента РФ Владимира Путина со своими доверенными лицами в Гостином дворе, пишет armeniasputnik.am.
По всей видимости, атмосфера юмора передалась и российскому лидеру, который пошутил над тем, что его имени не оказалось в "Кремлевском списке" США.
Путин ответил на вопрос, как он относится к отсутствию своего имени в докладе Минфина США.
"Обидно, слушай", — под смех зала пошутил президент, имитируя кавказский акцент.
В так называемый "кремлевский список" вошли 210 имен политиков и бизнесменов РФ, а также омбудсменов и представителей СПЧ.
Ранее стало известно, что певец Тимати, "уральский пельмень" Андрей Рожков, юморист Геннадий Хазанов, актер Михаил Галустян, а также писатель-юморист Евгений Петросян попали в список доверенных лиц президента Российской Федерации Владимира Путина.
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