Путин встретился с Бульдогом Харламовым, Евгением Петросяном и другими доверенными лицами

Встреча двух юмористов — нового и старого поколения — состоялась в ходе встречи президента РФ Владимира Путина со своими доверенными лицами в Гостином дворе, пишет armeniasputnik.am.

По всей видимости, атмосфера юмора передалась и российскому лидеру, который пошутил над тем, что его имени не оказалось в "Кремлевском списке" США.

Путин ответил на вопрос, как он относится к отсутствию своего имени в докладе Минфина США.

"Обидно, слушай", — под смех зала пошутил президент, имитируя кавказский акцент.

В так называемый "кремлевский список" вошли 210 имен политиков и бизнесменов РФ, а также омбудсменов и представителей СПЧ.

Ранее стало известно, что певец Тимати, "уральский пельмень" Андрей Рожков, юморист Геннадий Хазанов, актер Михаил Галустян, а также писатель-юморист Евгений Петросян попали в список доверенных лиц президента Российской Федерации Владимира Путина.