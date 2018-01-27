Глава штаба Собчак раскритиковал ее лозунг

Участие телеведущей в кампании должно заложить базу ее дальнейшей политической карьеры, как это случилось с американским актером Рональдом Рейганом, уверен Игорь Малашенко. Человек, которого никто не воспринимал всерьез, в итоге стал президентом США и провозгласил программу развития космических вооружений, ставшую преддверием крушения Советского Союза.

"Более важным результатом, чем процент, который она получит, будет образ, который она себе создаст в ходе этой кампании. Задача — создать достаточно внятный политический образ и заложить фундамент ее дальнейшей политической карьере", — цитирует "Коммерсант" Малашенко. Пока, если использовать аналогию с Рейганом, команде Ксении Собчак приходится преодолевать ее имидж "девочки из шоу-бизнеса". Тем не менее, по словам Малашенко, запущенный до его прихода в штаб слоган "кандидат против всех" делает его "несчастным", пишет ura.ru.

Сама светская львица продолжает делать неоднозначные ходы. Так, она намерена подискутировать о "поставторитарном будущем России" в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, а затем побывать на Национальном молитвенном завтраке с американским лидером Дональдом Трампом, напоминает Nation news. Сход с предвыборной дистанции коллеги Собчак по телеэфиру — журналистки Екатерины Гордон, — эксперты уже оценили как завершение "карнавального этапа" выборов, напоминает RT.