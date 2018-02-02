Элла Панфилова пожурила пресс-секретаря Путина за агитацию

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Как сказала руководитель ЦИК, нельзя допускать высказывания с признаками агитации за одного из кандидатов в президенты, пишет РИА Новости.

Элла Памфилова,

глава ЦИК: — 29 января было опубликовано высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с оценкой одного из кандидатов в президенты… Там были очевидные признаки агитации. Напомним, что 29 января Песков заявил, что Путин является лидером политического олимпа и общественного мнения.