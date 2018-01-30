"Беспрецедентно": Песков прокомментировал публикацию "кремлевского списка"

Он назвал публикацию подобного списка беспрецедентной.

"Если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США <…>. Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление", — заявил Песков.

"Вся эта публикация связана с тем, что трудно пока ее понять, поэтому предстоит изрядно поработать, чтоб понять: "а" — какую-то мотивацию, "б" — причину включения, невключения. Пока вопросов больше, чем ответов", — добавил представитель Кремля.

При этом он предостерег от того, чтобы сейчас давать оценки этому списку — документ сначала нужно проанализировать. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что публикация может нанести "ущерб и имиджу, и реноме" российских предпринимателей и политиков. Пресс-секретарь добавил, что сам индифферентно относится к попаданию в перечень.

Справка

Минфин США опубликовал "кремлевский доклад" — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. Авторы доклада подчеркнули, что список не является санкционным.

В документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева. Кроме того, в список включили и всех федеральных министров, в том числе главу МИД Сергея Лаврова.

Также в перечень внесли руководство администрации президента.



