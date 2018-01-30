В "кремлевском списке" оказались Медведев, Песков и другие официальные лица

Всего в списке 114 политиков и 96 крупных "социально ответственных" бизнесменов (так ранее определил термин "олигарх" вице-премьер Дворкович), имеющих состояние более $1 млрд, передает РИА Новости.

В список вошли члены правительства РФ и глав других "главных ведомств России". Кроме того, туда же включены "другие политические лидеры", включая руководство Госдумы и Совета Федерации, члены Совета безопасности РФ, все руководство администрации президента РФ и руководителей госкомпаний. В списке, в частности, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, руководитель Антон Вайно, помощник главы государства Владислав Сурков, первые заместители руководителя администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместители главы администрации Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко, Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ), глава президентского протокола Владислав Китаев, а также глава СПЧ Михаил Федотов.

В списке также Сергей Лавров, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Николай Никифоров, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков, Алексей Лихачев, Виталий Савельев, Николай Токарев и другие, пишет bfm.ru.

Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них могут быть введены санкции США. По мнению экспертов, включение в список, даже если в отношении перечисленных в нем лиц не будут введены конкретные санкции, будет иметь последствия. В частности, новые меры грозят еще больше сократить доступ этих лиц к операциям с зарубежными финансовыми институтами, так как многие кредитные организации будут видеть в персонах из доклада фактически подсанкционных лиц.

В "списке олигархов" — предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов и создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, Петр Авен, Владимир Потанин, Олег Дерипаска. Туда также включены Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко и Олег Тиньков.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что в России нет олигархов, есть только социально ответственные бизнесмены. Таким образом вице-премьер ответил на вопрос о том, какие настроения сейчас присутствуют в среде олигархов в связи с возможным введением новых американских санкций против российских бизнесменов.