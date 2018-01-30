"Кремлевский доклад": в список попали 96 олигархов, приближенных к руководству страны

В "списке олигархов" — предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, Петр Авен, Владимир Потанин, Олег Дерипаска. Туда также включены Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко и Олег Тиньков.

Минфин отдельно подчеркивает, что данный список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят, если только санкции не были введены в отношении того или иного лица ранее.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа представит конгрессу так называемый "кремлевский доклад" — список, как считается, приближенных к российскому руководству лиц, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона, пишет bfm.ru.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что в России нет олигархов, есть только социально ответственные бизнесмены. Таким образом вице-премьер ответил на вопрос о том, какие настроения сейчас присутствуют в среде олигархов в связи с возможным введением новых американских санкций против российских бизнесменов.