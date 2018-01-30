"Кремлевский доклад": в список попали 96 олигархов, приближенных к руководству страны

"Кремлевский доклад" передан Конгрессу США. В нем 210 имен, сообщает американское Министерство финансов. Ведомство подчеркивает, что переданный документ не является списком тех, против кого введены санкции. Минфин США внес в доклад 96 имен так называемых российских олигархов, а также 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, передает ТАСС.
В "списке олигархов" — предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, Петр Авен, Владимир Потанин, Олег Дерипаска. Туда также включены Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко и Олег Тиньков.
Минфин отдельно подчеркивает, что данный список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят, если только санкции не были введены в отношении того или иного лица ранее.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа представит конгрессу так называемый "кремлевский доклад" — список, как считается, приближенных к российскому руководству лиц, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона, пишет bfm.ru.
Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что в России нет олигархов, есть только социально ответственные бизнесмены. Таким образом вице-премьер ответил на вопрос о том, какие настроения сейчас присутствуют в среде олигархов в связи с возможным введением новых американских санкций против российских бизнесменов.
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