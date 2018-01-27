США расширили санкции против России. Подробности

Минфин США объявил о расширении санкционного списка против России, введенного из-за ситуации на Украине, сообщает ТАСС.
Дополненный перечень включает 21 физическое лицо и 21 организацию.
В список физлиц включены, в частности, заместитель министра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак и глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.
Деятельность "санкционных" организаций связана с "Сургутнефтегазом".
Среди компаний под санкциями — ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ, входит в ОАО "Сургутнефтегаз"), Сургутнефтегазбанк (основной акционер — "Сургутнефтегаз"), страховое общество "Сургутнефтегаз" и "дочки" "Сургутнефтегаза" (он уже находится под санкциями).
Также меры приняты в отношении ООО "Медиа-Инвест", ООО "Сургутмебель", ОАО "Совхоз Червишевский" (95% принадлежит "Сургутнефтегазу"), ЗАО "ВО Технопромэкспорт" и "Силовых машин".
Секторальные санкции менее жесткие, чем стандартные, — они лишают компании доступа к долгосрочному финансированию, но не запрещают другие транзакции, пишет "Росбалт".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.