США расширили санкции против России. Подробности

Дополненный перечень включает 21 физическое лицо и 21 организацию.

В список физлиц включены, в частности, заместитель министра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак и глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.

Деятельность "санкционных" организаций связана с "Сургутнефтегазом".

Среди компаний под санкциями — ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ, входит в ОАО "Сургутнефтегаз"), Сургутнефтегазбанк (основной акционер — "Сургутнефтегаз"), страховое общество "Сургутнефтегаз" и "дочки" "Сургутнефтегаза" (он уже находится под санкциями).

Также меры приняты в отношении ООО "Медиа-Инвест", ООО "Сургутмебель", ОАО "Совхоз Червишевский" (95% принадлежит "Сургутнефтегазу"), ЗАО "ВО Технопромэкспорт" и "Силовых машин".

Секторальные санкции менее жесткие, чем стандартные, — они лишают компании доступа к долгосрочному финансированию, но не запрещают другие транзакции, пишет "Росбалт".