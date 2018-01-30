Три связанных с Алтаем олигарха попали в "кремлевский список" США

Среди названых минфином людей есть как минимум три крупных предпринимателя, которые имеют бизнес на Алтае.

Это глава "Сибирской генерирующей компании" Андрей Мельниченко. Его компания занимается теплоснабжением в Барнауле и Рубцовске.

Также в списке есть Искандер Махмудов, руководитель "Уральской горно-металлургической компании". Ей принадлежит фирма "Сибирь-Полиметаллы", которая ведет добычу полезных ископаемых на Алтае.

Еще один бизнесмен из списка — это председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, у которой есть туристический комплекс в Горном Алтае.