Жириновцы скормили барнаульцам 1500 пирожков и показали группу "На-На"

В Барнауле выступила группа "На-На". 12 декабря 2017 года. Фото: предоставлено региональным отделением ЛДПР. В Барнауле выступила группа "На-На". 12 декабря 2017 года. Фото: предоставлено региональным отделением ЛДПР. В Барнауле прошла "Ярмарка Жириновского". 12 декабря 2017 года. Фото: предоставлено региональным отделением ЛДПР. В Барнауле прошла "Ярмарка Жириновского". 12 декабря 2017 года. Фото: предоставлено региональным отделением ЛДПР. В Барнауле прошла "Ярмарка Жириновского". 12 декабря 2017 года. Фото: предоставлено региональным отделением ЛДПР. В Барнауле прошла "Ярмарка Жириновского". 12 декабря 2017 года. Фото: предоставлено региональным отделением ЛДПР. В Барнауле прошла "Ярмарка Жириновского". 12 декабря 2017 года. Фото: предоставлено региональным отделением ЛДПР.

На "ярмарке" барнаульцам раздавали вещи с символикой партии, а также крупы и чай. Здесь же проводились игры и конкурсы. Посетителей мероприятия кормили пирожками. А после показали концерт "На-На", на который пришли 800 человек.

Как рассказали местные "жириновцы", всего барнаульцам они скормили 1,5 тысячи пирожков, было роздано 2 000 подарков и выпито 152 литра чая. И во время ярмарки было собрано 115 обращений к руководителю ЛДПР, которые, по словам местных активистов, будут обязательно переданы Жириновскому.

Евгения Боровикова,

и. о. координатора Алтайского отделения ЛДПР:

— Идея автопоезда пришла Владимиру Жириновскому два года назад. Он решил, что столичные активисты ЛДПР должны ездить по всей нашей огромной стране, а не просиживать диваны дома. Как еще партия может узнать о проблемах людей из глубинки? Сесть в автобус, в поезд – и отправиться в путешествие. ЛДПР знает, как бедно живут в небольших городках, как тяжело пожилым людям "перебиваться" на пенсию, поэтому на таких ярмарках активисты обязательно кормят людей.

Почему "На-На"?

Участники группы являются доверенными лицами партии, а сам вождь ЛДПР считает их лучше, чем Beatles.

Владимир Жириновский,

лидер ЛДПР: