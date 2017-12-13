Жириновцы скормили барнаульцам 1500 пирожков и показали группу "На-На"

12 декабря в ДК Барнаула прошел концерт группы "На-На". Это шоу жителям Алтайского края подарил автопоезд ЛДПР, гастролирующий по стране с "Ярмаркой Жириновского" и легендарной группой 90-х.
На "ярмарке" барнаульцам раздавали вещи с символикой партии, а также крупы и чай. Здесь же проводились игры и конкурсы. Посетителей мероприятия кормили пирожками. А после показали концерт "На-На", на который пришли 800 человек.
Как рассказали местные "жириновцы", всего барнаульцам они скормили 1,5 тысячи пирожков, было роздано 2 000 подарков и выпито 152 литра чая. И во время ярмарки было собрано 115 обращений к руководителю ЛДПР, которые, по словам местных активистов, будут обязательно переданы Жириновскому.
Евгения Боровикова,
и. о. координатора Алтайского отделения ЛДПР:
— Идея автопоезда пришла Владимиру Жириновскому два года назад. Он решил, что столичные активисты ЛДПР должны ездить по всей нашей огромной стране, а не просиживать диваны дома. Как еще партия может узнать о проблемах людей из глубинки? Сесть в автобус, в поезд – и отправиться в путешествие. ЛДПР знает, как бедно живут в небольших городках, как тяжело пожилым людям "перебиваться" на пенсию, поэтому на таких ярмарках активисты обязательно кормят людей.
Почему "На-На"?
Участники группы являются доверенными лицами партии, а сам вождь ЛДПР считает их лучше, чем Beatles.
Владимир Жириновский,
лидер ЛДПР:
— Бари Алибасов создал уникальную группу "На-На", которая лучше, чем "Битлз", просто у них было меньше рекламы! Никто не смог повторить их успех - они соединяли в себе и рок, и попсу, и современное искусство. Это последний лучший ансамбль двадцатого века.
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