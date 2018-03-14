Кандидаты в президенты 2018: кто они, чем известны, интересны и как выглядят

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Сергей Бабурин — "Российский общенародный союз"

Сергею Бабурину 59 лет. Родился в Семипалатинске. Живет в Москве. Юридическое образование получил в Омске. В начале обучения написал письмо генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу, в котором призывал реабилитировать Бухарина, Зиновьева и Сокольникова.

Служил в Афганистане.

Три созыва был депутатом Госдумы, во втором и четвертом созывах — вице-спикер. Активно участвовал в налаживании отношений между Россией и Белоруссией. С 2002 по 2012 год — ректор Российского государственного торгово-экономического университета. С 2015 года – президент Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры. Главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН. Адвокат. Доктор юридических наук, профессор. Женат, есть четыре сына.

Факт

Бабурин был одним из семи депутатов Верховного Совета, проголосовавших против ратификации Беловежского соглашения.

Цитата

— Я русский традиционалист. Почему я должен быть правый, если уважаю социальные завоевания периода Советского Союза, если считаю, что советская цивилизация — это огромный успех всего человечества? Почему я должен быть левый, если я православный человек, если я говорю, что русский образ жизни — это стержень нашего общества. Независимо, какого ты вероисповедания или национальности, но у нас русский православный образ жизни, и ошибки большевиков были в том, что они этого не поняли вовремя ("Эхо Москвы", 2018 год).

В избирательный фонд поступило 7,692 млн рублей.

Павел Грудинин — КПРФ

Грудинину 58 лет. Он москвич по рождению, но сейчас живет в Подмосковье в "Совхозе им. Ленина". Два высших образования: окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства (инженер-механик) и Российскую академию госслужбы при президенте (юрист).

С 1995 года — директор "Совхоза им. Ленина".

С 1997 по 2011 год — депутат Московской областной Думы.

В "нулевые" был депутатом от "Единой России" и доверенным лицом Владимира Путина.

С 2011 года — зампредседателя комитета ТПП по развитию агропромышленного комплекса. Беспартийный. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

Факт

"Совхоз имени Ленина" — крупнейший производитель земляники в России, ею засажены более 110 га полей. Когда урожай спеет, здесь собирают до 60 тонн в день, сообщает сайт совхоза.

Цитата

— И у них всегда якобы нет денег. Давайте сравним: вся программа поддержки сельского хозяйства России в этом году составила около 240 млрд рублей, а один стадион "Зенит-Арена" — 50 млрд. Слушайте, о чем вообще можно говорить в такой ситуации? Уже нет сельских школ, уже нет сельских больниц, уже нет ничего, а они все рассказывают об успехах на селе. В общем, горе какое-то ("Общая газета", 2017 год).

В избирательный фонд поступило 171,757 млн рублей.

Владимир Жириновский — ЛДПР

Жириновскому 71 год. В 1970 году он с отличием окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ, в 1977 году — юрфак этого же вуза.

Основатель и председатель ЛДПР. Депутат Госдумы семь созывов подряд. В трех из них занимал кресло вице-спикера.

Впервые выдвигался от ЛДПР на пост президента РСФСР в 1991 году. Затем на эту же должность в 1996, 2000, 2008, 2012 годах. Профессор (в том числе почетный), доктор и академик 10 вузов. Доктор философских наук. Заслуженный юрист РФ. Полковник запаса.

Факт

Дед Жириновского — Исаак Эйдельштейн — был известным в Польше промышленником. У него была деревообрабатывающая фабрика, где работали 200 человек. Отец Жириновского — Вольф Эйдельштейн, но он его не знал. Его вырастил отчим — Владимир Жириновский.

Цитата

— У нас все цари плохие, все генеральные секретари плохие. Ведь я живу 70 лет — я только критику слышу. Никто слова хорошего не скажет о собственной стране. Но это самоуничтожение. Это самоедство. Все учебники советские: царская Россия плохая. Теперь советский период: все плохое. А вы говорите, что и президент плохой. А что есть у нас вообще хорошее? ("Газета.ру", 2016 год)

В избирательный фонд поступило 398,131 млн рублей.

Владимир Путин — самовыдвижение

Путину 65 лет. В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета. По распределению попал на работу в КГБ. В 1985–1990 годах работал в ГДР.

С 1990 года — помощник ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам, затем – советник председателя Ленинградского горсовета.

С июня 1991 года — работал в мэрии Санкт-Петербурга, сначала председателем комитета по внешним связям, с 1994 года — одновременно первым вице-премьером.

В 1996 году, после выборов главой государства Бориса Ельцина, стал заместителем управделами президента. В марте 1997 года занял пост замруководителя администрации президента.

В июле 1998 года он возглавил ФСБ. А в августе 1999 года стал премьер-министром правительства РФ.

После знаменитых слов Ельцина "Я устал, я ухожу" он стал исполняющим обязанности президента. А в марте 2000 года занял кресло главы государства уже официально по итогам выборов. Путин избирался президентом затем в 2004 и 2012 годах (в 2008 этот пост на четыре года занял Дмитрий Медведев, Путин возглавлял правительство). Кандидат экономических наук. Владеет немецким и английским языками. У него две дочери.

Факт

Владимир Путин — известный собачник. Все помнят его первого пса — черного лабрадора Конни, которого ему в 2002 году подарил тогда глава МЧС Сергей Шойгу. У него также есть собака Юмэ породы акита-ину (как в фильме "Хатико"), ее японские власти подарили Путину в 2012 году, в знак признательности за помощь России в ликвидации последствий страшного землетрясения и цунами. А премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в 2010 году подарил президенту щенка болгарской овчарки, его назвали Баффи.

Цитата

— Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах — укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, суды, быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам. (Послание президента Федеральному собранию, 2018 год).

В избирательный фонд поступило 407,542 млн рублей.

Ксения Собчак — "Гражданская инициатива"

Собчак 36 лет. Она дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и действующего сенатора Людмилы Нарусовой.

С отличием окончила магистратуру МГИМО (политолог). Тема ее диплома — "Сравнительный анализ институтов президентства во Франции и России".

Активно занималась и продолжает заниматься журналистикой. Работала в журналах, на телеканалах ТНТ, "Дождь", МУЗ-ТВ, на радиостанции "Серебряный дождь" и т. д.

Известна по реалити-шоу "Дом-2", "Блондинка в Шоколаде", "Последний герой", "Топ-модель по-русски" и другим.

В 2011 году активно участвовала в белоленточном движении. В 2012 году выдвинула свою кандидатуру в Координационный совет российской оппозиции.

Принимала участие в создании около 20 художественных фильмов, автор шести книг ("Стильные штучки Ксении Собчак", "Маски, блески, бигуди. Азбука красоты", "Энциклопедия лоха", "Собчак против всех" и других). Владеет английским, французским и испанским языками. Замужем за актером Максимом Виторганом. Есть сын.

Факт

По результатам 2017 года Собчак заняла десятое место в рейтинге журнала "Forbes" среди российских знаменитостей. Ее состояние составило 2,1 млн долларов. Основные источники дохода — ведение корпоративных мероприятий и рекламные контракты, проведение мастер-классов "Теория успеха", рекламные посты в соцсетях и кафе "Бублик".

Цитата

— Политика — это очень дорого. Ты не можешь собрать деньги на партию только за счет пожертвований обычных людей. Большая политика с партией — это десятки миллионов долларов. Их можно собрать только при поддержке бизнеса, лучше крупного (РБК, 2018 год).

В избирательный фонд поступило 146,768 млн рублей.

Максим Сурайкин — "Коммунистическая партия Коммунисты России"

Сурайкину 37 лет. Он москвич. В 2000 году окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), специальность "логистика, грузовая и коммерческая работа".

Работал преподавателем кафедры менеджмента в МИИТ. Избирался советником районного собрания района "Тверской" Москвы, работал в комиссии по делам несовершеннолетних.

Был членом КПРФ с 18 лет, возглавлял комсомол.

В августе 2004 года ушел из КПРФ "по идейным соображениям".

В 2009 году стал секретарем общественной организации "Коммунисты России", а в 2011 — и возглавил. Капитан запаса. Кандидат исторических наук. Владеет небольшими пакетами акций в таких компаниях, как "Экспо сервис", "Иль Макс", "Алезар", "Нафтабанк", "Народная компьютерная компания".

Факт

В 2013 году пытался принять участие в выборах мэра Москвы, но получил отказ в регистрации. В сентябре 2014 года участвовал в выборах губернатора Нижегородской области, занял четвёртое место. В сентябре 2016 года баллотировался в губернаторы Ульяновской области, занял шестое место.

Цитата

— Я считаю, что сфера культуры нуждается в тотальном контроле государства. Все помнят то замечательное время, когда в Советском Союзе были худсоветы, была государственная политика, определяющая различные направления культуры. <...> Задача культуры — духовно воспитывать каждого гражданина как патриота, как человека, нацеленного на духовное развитие ("Ваши новости", 2018 год).

В избирательный фонд поступило 1,448 млн рублей.

Борис Титов — "Партия роста"

Титову 57 лет, москвич. Он окончил МГИМО, специальность — экономист по международным отношениям. Во время учебы работал переводчиком с испанского языка, в том числе в 1983 году в республике Перу.

После получения диплома работал во внешнеторговом объединении "Союзнефтеэкспорт" как специалист по поставке технических масел, нефти и нефтехимических товаров в Латинскую Америку и на Дальний Восток. В 1991 году он совместно с партнерами создал собственную компанию Solvalub и стал исполнительным директором группы компаний SVL Group. Компания работала на рынке нефтепродуктов, сжиженных газов. Вскоре стала инвестировать в производственные и транспортные проекты. В 1992 году Solvalub построила химический терминал в Вентспилском порту, а затем выкупила у Латвийского государства терминал по перевалке аммиака и нефтехимии. К началу 2000-х годов на группу SVL приходилось более 10% мирового объема торговли аммиаком.

В начале "нулевых" Титов занимал пост президента "Агрохимической корпорации „Азот“". которая на паритетных началах с "Газпромом" владела пакетами акций четырех производителей минеральных удобрений.

В разное время Титов входил в партии "Единая Россия", "Гражданская сила", "Правое дело". Последняя и была переименована в "Партию роста".

С 2010 года — председатель совета Союза виноградарей и виноделов России.

С сентября 2014 года сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Сейчас Титов — уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей. Женат, у него двое детей.

Факт

В 2006 году SVL Group Титова приобрела 58% компании "Абрау-Дюрсо" и стала развивать бренд самого популярного российского шампанского, увеличив продажи к 2014 году в пять раз.

Цитата

— Для бизнеса главная проблема — это неопределенность экономической ситуации. Впрочем, не только для бизнеса. Мы провели большие исследования — 50 тыс. респондентов выборка. Так вот, на первое место у простых людей вышло то, что у государства нет экономической программы. Люди намного меньше думают об инфляции, она занимает только четвертое место, налоги — третье, рабочие места — второе. А на первом — отсутствие понимания, что ждет в будущем(ТАСС, 2018 год).

В избирательный фонд поступило 149,7 млн рублей.

Григорий Явлинский — "Яблоко"

Явлинскому 65 лет, он родился во Львове. Окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова по специальности "экономика труда".

В 1970-1980-х годах работал со Всесоюзном НИИ угольной промышленности. Затем — в НИИ труда при Госкомитет по труду.

В 1990 году был заместителем председателя совета министров РСФСР.

В 1991 году добровольно подал в отставку с поста главу комитета по оперативному управлению народным хозяйством в знак несогласия с подписанием Беловежских соглашений.

В 1993 — 2003 годах — депутат Госдумы.

В 2011-2016 года — депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководитель фракции "Яблоко". Доктор экономических наук. Профессор "Высшей школы экономики". Автор более 80 книг и научных публикаций. Женат, есть два сына.

Факт

В 1990-х старший сын Явлинского Михаил стал жертвой политического шантажа. Его похитили из общежития МГУ неизвестные преступники. Явлинскому пришел пакет с отрубленным пальцем сына и запиской: "Не уйдёшь из политики — отрежем сыну голову". Михаила отпустили. Явлинский отправил детей в Лондон. Михаил и сейчас там живет, работает журналистом.

Цитата

— Русские — очень талантливые люди. Я не буду сейчас перечислять все, что было придумано в России: лампочка, спутник, радиосигнал, лазеры, цифровые компьютеры. Но никогда и ничего не было использовано в экономических целях. Никогда и ничего. <..> В России навязывается совсем другая культура, которая не позволяет человеку быть творческим, свободным, а самое главное — для современной экономики ("Познер", 2017 год).

В избирательный фонд поступило 97,642 млн рублей.