Выборы 2018: как правильно голосовать

18 марта 2018 года состоятся выборы президента России. Впервые на президентских выборах любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном ему избирательном участке. Altapress.ru разобрался, как работает система голосования по месту нахождения и как правильно отдать свой голос за понравившегося кандидата.
Совершеннолетние граждане России голосуют 18 марта 2018 года на избирательных участках.
- Чтобы проголосовать на выборах президента, необходимо предъявить паспорт и расписаться в списке избирателей.
- Получив бюллетень, пройдите в специальное место для голосования и отметьте имя выбранного кандидата в бюллетене.
- Опустите бланк в ящик для голосования.
Адрес избирательного участка, к которому относится тот или иной адрес, можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (в графе "Избиратели", раздел "Личный прием граждан").
Чтобы проголосовать на избирательном участке не по месту регистрации, необходимо подать письменное заявление.
Заявление можно подать онлайн на портале "Госуслуги" или лично в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК), участковой избирательной комиссии (УИК) или многофункциональном центре (МФЦ).
Прием заявлений на портале "Госуслуги", в ТИК и МФЦ начинается за 45 дней до дня голосования. В участковых избирательных комиссиях — за 20 дней до выборов президента.
Чтобы проголосовать на выборах президента 2018, находясь за границей, нужно прийти на один из избирательных участков в стране, где вы находитесь. Вы также можете заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения.
Досрочное голосование на выборах-2018 возможно только для жителей отдаленных и труднодоступных сел, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.
В этом случае необходимо устно или письменно сообщить (либо попросить сообщить социального работника) в ближайшую участковую комиссию о своем желании. Члены комиссии приедут к вам домой, чтобы вы могли заполнить заявление. Сообщите о намерении голосовать вне специального помещения. В день голосования члены комиссии приедут к вам с переносным ящиком для голосования.
Отсутствие регистрации не отнимает права проголосовать на выборах президента 2018. Можно выбрать любой избирательный участок и указать его в заявлении о голосовании по месту нахождения.
Крайний срок подачи заявлений - 12 марта. Но если вы не успели, можно оформить специальное заявление, начиная со вторника, 13 марта. Заявление оформляется только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации и не позднее 14.00 субботы (17 марта).
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