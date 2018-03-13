Выборы 2018: как правильно голосовать

7 Как проголосовать, если здоровье не позволяет прийти на избирательный участок?

В этом случае необходимо устно или письменно сообщить (либо попросить сообщить социального работника) в ближайшую участковую комиссию о своем желании. Члены комиссии приедут к вам домой, чтобы вы могли заполнить заявление. Сообщите о намерении голосовать вне специального помещения. В день голосования члены комиссии приедут к вам с переносным ящиком для голосования.