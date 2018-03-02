На мэрию Бийска повесили баннер, агитирующий за оппозиционного кандидата в президенты

Андрей Нагайцев,

бывший заместитель мэра Бийска:

— На здании Администрации города Бийска (самый крупный наукоград России) Алтайского края вновь появился жёлтый баннер. Полная потеря контроля ситуации в городе, да и в крае, в целом. Действующая власть не способна обеспечить безопасность принадлежащих ей зданий?! А ведь в здании администрации хранятся персональные данные.

Напомним, что здание бийской мэрии уже украшал оппозиционный баннер, который весной 2016 года повесил на крыше городской администрации плакат, призывающий к отставке Лилии Громогласовой, которая в то время была главой города.

Ту акцию совершил местный житель Евгений Корчагин, бывший на тот момент членом партии "Единая Россия". Позже он прославился тем, что съезди в Кремль на желтом "Запорожце" с челобитной к Путину. Позже Корчагин вышел из правящий партии, а на выборах в городскую думу победил Громогласову на своем участке и стал депутатом от коммунистов.

Любопытно, что фотография и видео с нынешним плакатом на бийской мэрии размещена и в аккаунте Евгения Корчагина.