На мэрию Бийска повесили баннер, агитирующий за оппозиционного кандидата в президенты

В Алтайском крае на мэрии Бийска появился плакат, агитирующий за одного из кандидатов в президенты. Желтый баннер свешивался с крыши здания вечером 1 марта. Фотографией поделился в соцсети бывший бийский вице-мэр Андрей Нагайцев (из-за требований выборного законодательства altapress.ru публикует снимок с частично скрытым изображением).
Андрей Нагайцев,
бывший заместитель мэра Бийска:
— На здании Администрации города Бийска (самый крупный наукоград России) Алтайского края вновь появился жёлтый баннер. Полная потеря контроля ситуации в городе, да и в крае, в целом.
Действующая власть не способна обеспечить безопасность принадлежащих ей зданий?! А ведь в здании администрации хранятся персональные данные.
Напомним, что здание бийской мэрии уже украшал оппозиционный баннер, который весной 2016 года повесил на крыше городской администрации плакат, призывающий к отставке Лилии Громогласовой, которая в то время была главой города.
Ту акцию совершил местный житель Евгений Корчагин, бывший на тот момент членом партии "Единая Россия". Позже он прославился тем, что съезди в Кремль на желтом "Запорожце" с челобитной к Путину. Позже Корчагин вышел из правящий партии, а на выборах в городскую думу победил Громогласову на своем участке и стал депутатом от коммунистов.
Любопытно, что фотография и видео с нынешним плакатом на бийской мэрии размещена и в аккаунте Евгения Корчагина.
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