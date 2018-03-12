СМИ: перед президентскими выборами бюджетникам увеличили зарплаты

Муниципальный депутат района Якиманка и младший научный сотрудник МГУ Василий Дикарев сообщил изданию, что в конце февраля сотрудникам университета выдали "необычайно высокую" зарплату. "У многих есть разные надбавки, но эта выплата не укладывалась ни в какую логику. По расчетам активистов МГУ, весь научный и преподавательский состав получил пятикратный месячный оклад", — сказал Дикарев.



По словам другого преподавателя МГУ, сотрудники получили в 2,5–3 раза больше, чем обычно, итоговые суммы составили 100–120 тыс. руб., уточнил он. Руководство никак не объяснило преподавателям повышение.

О повышении зарплат преподавателям в несколько раз также рассказал профессор Московского авиационного института и подтвердил преподаватель другого факультета МАИ.

Похожая ситуация в Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН).

По его словам, руководство института не скрывает, что подгоняет зарплаты под майские указы. "Деньги все, которые были, кинули на зарплату.

Источник в департаменте здравоохранения столицы сообщил РБК, что в начале марта руководители московских больниц получили указание выравнять зарплаты согласно майским указами.

В два раза выросли зарплаты в московской городской клинической больнице им. С.П.Боткина, рассказал РБК один из врачей. "Вдруг откуда ни возьмись "стимулирующая выплата" в необычно большом размере появилась, а также поздравление с 8 Марта в виде премии в 6 тыс. руб. Ну и обещания увеличения зарплаты до космических масштабов в ближайшем будущем", — рассказал собеседник издания в больнице.

В учреждениях здравоохранения федерального подчинения также говорят о повышении зарплат. Несколько сотрудников федерального НИИ глазных болезней им. Гельмгольца рассказали о резком повышении зарплат врачей в два-три раза в январе—феврале 2018 года.

Сообщения об увеличении зарплат этой зимой поступают и из регионов.

Перед регионами была поставлена задача отчитаться о выполнении майских указов по повышению зарплат до президентских выборов, полагает заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников. "Я думаю, что региональные власти стали понимать, что, если они будут сильно отставать , это грозит большими неприятностями", — сказал Капелюшников.

Росстату поручено вести официальный мониторинг зарплат "отдельных категорий работников" для контроля за исполнением майских указов.

Справка

Серию из 11 указов Владимир Путин подписал после начала своего третьего срока, в мае 2012 года. Согласно указам к 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны были составлять 200% от средней по региону.

Резкий рост зарплат "майских" категорий работников был заложен в принимавшемся осенью федеральном бюджете — власти запланировали достичь целевых показателей начиная с 2018 года. На доведение зарплат "майских" бюджетников до нужного уровня в 2018 году было заложено 194,8 млрд руб. — на 108 млрд руб. больше, чем в 2017-м, следовало из пояснител?ьной записки к проекту бюджета.

У Росстата еще нет оценки средних трудовых доходов за весь 2017 год и за январь 2018 года, но исходя из показателя за январь—сентябрь прошлого года (33,8 тыс. руб. в целом по стране) и темпов роста номинальных зарплат целевые уровни по зарплатам "майских" категорий в январе достигнуты или даже перевыполнены.