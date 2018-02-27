Минтруд повысит выплаты по безработице

"В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сумма минимального и максимального размера пособия по безработице ежегодно устанавливается правительством, исходя из законодательства. В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тыс. рублей.

Ранее Минтруд сообщал, что в Алтайском крае сокращается уровень безработицы.