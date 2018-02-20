Минтруд сообщил о сокращении безработицы в Алтайском крае

Сегодня, 08:06.
Экономика

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в моногородах края уменьшилась, сообщает Министерство труда и социальной защиты региона.

Дорожный рабочий.
Дорожный рабочий. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Наиболее значительно снизился уровень регистрируемой безработицы по отношению к трудоспособному населению в Алейске — до 0,7 % (данные приведены на 01.01.2018) и в Яровом – до 2,6 % соответственно.

Кок сообщает ведомство, по итогам 2017 года в моногородах края создано более 1,2 тыс. новых постоянных и модернизированных рабочих мест. Подчеркивается, что каждое четвертое рабочее место создано на предприятиях производственного сектора экономики и в сфере транспортных услуг и связи.

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