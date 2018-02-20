Минтруд сообщил о сокращении безработицы в Алтайском крае

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в моногородах края уменьшилась, сообщает Министерство труда и социальной защиты региона.
Наиболее значительно снизился уровень регистрируемой безработицы по отношению к трудоспособному населению в Алейске — до 0,7 % (данные приведены на 01.01.2018) и в Яровом – до 2,6 % соответственно.
Кок сообщает ведомство, по итогам 2017 года в моногородах края создано более 1,2 тыс. новых постоянных и модернизированных рабочих мест. Подчеркивается, что каждое четвертое рабочее место создано на предприятиях производственного сектора экономики и в сфере транспортных услуг и связи.
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