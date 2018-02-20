Минтруд сообщил о сокращении безработицы в Алтайском крае

Наиболее значительно снизился уровень регистрируемой безработицы по отношению к трудоспособному населению в Алейске — до 0,7 % (данные приведены на 01.01.2018) и в Яровом – до 2,6 % соответственно.

Кок сообщает ведомство, по итогам 2017 года в моногородах края создано более 1,2 тыс. новых постоянных и модернизированных рабочих мест. Подчеркивается, что каждое четвертое рабочее место создано на предприятиях производственного сектора экономики и в сфере транспортных услуг и связи.