Бывший сотрудник "фабрики троллей" рассказал о работе американскому изданию

Его задачей было писать комментарии под новостями. Миндияров отметил, что должен был писать то, что было приказано, при этом никого не интересовало его мнение.

К примеру, когда ввели санкции и произошло падение курса валют, он должен был утверждать, что санкции сделают экономику страны сильнее, и как чудесно, что рубль укрепляется. Комментарии появлялись на новостных сайтах и в ЖЖ.

Миндияров рассказал, что было две смены — дневная и ночная, каждая по 12 часов. За смену нужно было выпускать по 135 комментариев каждый по 200 знаков. Окна в комнате "троллей" были зашторены. Зарплата составляла примерно 40 тыс. рублей.

Платные комментаторы работали по два дня, после чего брали двухдневный перерыв.

По словам экс-работника, на фабрике существовал отдел Facebook, сотрудники которого производили контент для американских читателей. Зарплата там была в два раза больше, но Миндияров не смог туда попасть, потому что провалил тест.

Бывший сотрудник отметил, что комментарии вряд ли как-то влияют на российскую аудиторию. Однако на американскую публику это сработало, поскольку жители США "не привыкли к такому надувательству", пишет "Росбалт".