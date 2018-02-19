Это фиаско: жители Бийска и Рубцовска поставили местным властям "неуд"

Хуже всего работу своих глав в 2017 году оценивают жители Бийска и Рубцовска, свидетельствую результаты IT-опроса, проведенного правительством региона. Руководство Барнаула — в середнячках. А в некоторых муниципалитетах, если верить результатам опроса, главы имеют непререкаемый авторитет.
Всего анкеты, размещенные на сайте, заполнили 7657 жителей края. Большая часть участников опроса — служащие и специалисты среднего возраста. Больше всего анкет заполнили жители Барнаула (625), меньше всего — Угловского района (14-). Почти 70% ответивших на вопросы — женщины.
Людям предлагалось оценить работу глав администраций и руководителей законодательных органов. Предлагалось четыре варианта ответов: "удовлетворен", "скорее да, чем нет", "скорее, нет, чем да", и "не удовлетворен".
Главы администраций
Лучшие результаты:
Ключевской район — 95,2% полностью удовлетворены
ЗАТО Сибирский — 93,4%
Солтонский район — 91,8%
Худшие результаты:
Рубцовск — 8% удовлетворены работой главы администрации
Бийск — 19,3%
Панкрушихинский район — 22,7%
В Барнауле — 53,3%
Руководители местных парламентов
Лучшие результаты:
ЗАТО Сибирский — 93,4%
Солтонский район — 93,2
Благовещенский район — 88,6%
Худшие результаты:
Рубцовск — 6%
Тогульский район — 11,1%
Бийск — 11,9%
Барнаул — 45,6%
В целом полностью удовлетворены работой глав 62,1% проголосовавших, а полностью не удовлетворены 10,3%.
Нужно иметь в виду, что в большинстве городов и районов края в 2017 году прошли выборы в местные парламенты, и новые созывы депутатов назначили или переназначили глав. Поэтому во многом оценки касаются работы прежних руководителей.
Совершенно очевидно, что для властей Рубцовска и Бийска это фиаско. При этом если в Бийске руководящий состав сменился: вызывающие большое раздражение граждан Николай Нонко и Лидия Громогласова покинули свои посты, — то в Рубцовске глава остался прежний.
Результаты Бийска и Рубцовска по оценке других сфер жизни городов (дороги, содержание жилья, работа общественного транспорта, обеспечение теплом и водой) также находятся в зоне аутсайдеров.
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