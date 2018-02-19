Это фиаско: жители Бийска и Рубцовска поставили местным властям "неуд"

Всего анкеты, размещенные на сайте, заполнили 7657 жителей края. Большая часть участников опроса — служащие и специалисты среднего возраста. Больше всего анкет заполнили жители Барнаула (625), меньше всего — Угловского района (14-). Почти 70% ответивших на вопросы — женщины.

Людям предлагалось оценить работу глав администраций и руководителей законодательных органов. Предлагалось четыре варианта ответов: "удовлетворен", "скорее да, чем нет", "скорее, нет, чем да", и "не удовлетворен".

Краткое содержание

Главы администраций

Лучшие результаты:

Ключевской район — 95,2% полностью удовлетворены

ЗАТО Сибирский — 93,4%

Солтонский район — 91,8%

Худшие результаты:

Рубцовск — 8% удовлетворены работой главы администрации

Бийск — 19,3%

Панкрушихинский район — 22,7%

В Барнауле — 53,3%

Руководители местных парламентов

Лучшие результаты:

ЗАТО Сибирский — 93,4%

Солтонский район — 93,2

Благовещенский район — 88,6%

Худшие результаты:

Рубцовск — 6%

Тогульский район — 11,1%

Бийск — 11,9%

Барнаул — 45,6%

В целом полностью удовлетворены работой глав 62,1% проголосовавших, а полностью не удовлетворены 10,3%.

Нужно иметь в виду, что в большинстве городов и районов края в 2017 году прошли выборы в местные парламенты, и новые созывы депутатов назначили или переназначили глав. Поэтому во многом оценки касаются работы прежних руководителей.

Совершенно очевидно, что для властей Рубцовска и Бийска это фиаско. При этом если в Бийске руководящий состав сменился: вызывающие большое раздражение граждан Николай Нонко и Лидия Громогласова покинули свои посты, — то в Рубцовске глава остался прежний.

Результаты Бийска и Рубцовска по оценке других сфер жизни городов (дороги, содержание жилья, работа общественного транспорта, обеспечение теплом и водой) также находятся в зоне аутсайдеров.