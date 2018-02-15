"Сигналы sos не подаем, но...": Карлин объяснил, чем чревато повышение МРОТ с 1 мая

Изначально предполагалось, что МРОТ будет повышаться по прожиточного минимума поэтапно, а сравняются показатели в 2019 году. Однако 10 января президент Владимир Путин, выступая перед работниками Тверского вагоностроительного завода, сказал, что у государства есть возможность довести МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая уже текущего года.

В начале февраля депутаты Госдумы уже одобрили в первом чтении соответствующий законопроект. Почти наверняка окончательно документ утвердят оперативно.

"Совершенно очевидно, что решение будет принято", — подтвердил губернатор. По его словам, регион в этом вопросе "оказался между Сциллой и Харибдой".

В чем проблема?

Во-первых, есть дорожные карты по выполнению указов президента о повышении заработных плат приоритетным группам бюджетников: врачам, учителям, работникам культуры и т. д. Исходя из этого и был принят бюджет края на 2018 год — власти заявляли, что в среднем зарплаты возрастут на 12%.

Во-вторых, в конце декабря 2017 года Конституционный суд России принял решение, что "северный" районный коэффициент должен начисляться поверх МРОТ (тем, кто получает зарплату в этом размере), а не включаться в него. Для бюджета края и муниципалитетов — это не менее 600 млн рублей дополнительных расходов. "На эти цели дополнительные средства мы выделяем, в том числе в муниципалитеты", — сказал Карлин.

Ранее глава региона, комментируя эту тему, назвал решение суда "сюрпризом" и сказал, что "конечно, хотелось бы, чтобы федеральные ведомства более серьезно взаимодействовали с Конституционным судом, чтобы процесс был более адекватным".

Соответственно, решение о повышении МРОТ с 1 мая до уровня прожиточного минимума, то есть более чем на 1,5 тыс. рублей, еще больше "придавит" бюджет региона.

К чему это приведет?

При сохранении действующих параметров бюджета это может быть чревато либо сокращением динамики повышения зарплат бюджетникам (не 12%, а меньше), либо пересмотром других статей.

Точная цифра, которая потребуется на повышение фонда оплаты труда, пока еще высчитывается в минфине края.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Весь резерв, который заложен в нашем бюджете, мы на эти цели направим и уже направляем — в связи с решением Конституционного суда. Но вместе с тем мы ставим вопросы перед федеральными ведомствами, министерствами по той ситуации, которая складывается у нас в бюджетной сфере в этой связи. Рассчитываем на то, что федеральное правительство услышит нас. У нас руки не опускаются, сигналы SOS мы не подаем, но при этом ведем обстоятельный, конструктивный диалог с федеральным центром, основанный на наших расчетах.

Выполнять решение о повышении МРОТ должны будут все без исключения работодатели, в том числе в частных компаниях.