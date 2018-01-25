Жителям Алтайского края доплатят 600 миллионов за районный коэффициент

Власти края исполнят решение Конституционного суда, согласно которому тем, кто получает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), районный коэффициент должны начислять сверх оклада, а не в его рамках. Для бюджетов края и муниципалитетов цена вопроса — не менее 600 млн рублей. "Мы будем искать эти деньги", — сказал губернатор Александр Карлин 25 января в ходе своего отчета перед депутатами.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Да, Конституционный суд преподнес сюрприз. Я соответствующие запросы в федеральные ведомства направил. Но мы понимаем, что исполнять решение суда нужно.
Глава региона посетовал на то, что "конечно, хотелось бы, чтобы федеральные ведомства более серьезно взаимодействовали с Конституционным судом, чтобы процесс был более адекватным”. Он объяснил, что власти края, толкуя закон прежним образом, ориентировались “не просто на собственное понимание, а на практику Верховного суда”.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Конституционный суд сказал, что он это понимает прямо противоположным образом.
Губернатор объяснил, что изменения коснутся в первую очередь работников сферы образования. По предварительным расчетам, только для выплат в системе образования из краевого бюджета потребуется выделить дополнительно около 400 млн рублей. Но есть бюджетники, получающие зарплату в размере МРОТ из муниципального бюджета. Это еще порядка 200 млн рублей, сообщил Карлин.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Складывается неплохая итоговая сумма. Мы будем находить эти деньги. И будем помогать муниципалитетам, но адресно, только на эти цели.
Историческое решение, отменившее включение коэффициента в МРОТ, Конституционный суд принял 7 декабря 2017 года.
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