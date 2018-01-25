Жителям Алтайского края доплатят 600 миллионов за районный коэффициент

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Да, Конституционный суд преподнес сюрприз. Я соответствующие запросы в федеральные ведомства направил. Но мы понимаем, что исполнять решение суда нужно.

Глава региона посетовал на то, что "конечно, хотелось бы, чтобы федеральные ведомства более серьезно взаимодействовали с Конституционным судом, чтобы процесс был более адекватным”. Он объяснил, что власти края, толкуя закон прежним образом, ориентировались “не просто на собственное понимание, а на практику Верховного суда”.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Конституционный суд сказал, что он это понимает прямо противоположным образом.

Губернатор объяснил, что изменения коснутся в первую очередь работников сферы образования. По предварительным расчетам, только для выплат в системе образования из краевого бюджета потребуется выделить дополнительно около 400 млн рублей. Но есть бюджетники, получающие зарплату в размере МРОТ из муниципального бюджета. Это еще порядка 200 млн рублей, сообщил Карлин.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Складывается неплохая итоговая сумма. Мы будем находить эти деньги. И будем помогать муниципалитетам, но адресно, только на эти цели.

Историческое решение, отменившее включение коэффициента в МРОТ, Конституционный суд принял 7 декабря 2017 года.