Зерновой рынок Алтайского края получит новую форму поддержки

Для стабилизации ситуации на рынке зерна власти могут запустить новый механизм поддержки. Это будут льготные субсидии зернопереработчикам, которые смогут закупить серьезные объемы зерна у крестьян. Об этом заявил 25 января губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе своего отчета за 2017 год.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Несколько дней назад в разговоре с заместителем министра сельского хозяйства мы предложили выделить льготные субсидии зернопереработчикам, чтобы они могли закупить значимые для рынка объемы зерна и таким образом стабилизировать цену на рынке, сделать ее справедливой для крестьян и, что важно через этот инструмент обеспечить загрузку мощностей зернопереработки.
По словам главы региона, объем помощи предварительно оценивается в 850-900 млн рублей. Субсидии будут направлены на компенсацию разницы между рыночной кредитной ставкой и базовой ставкой банка. “Мы можем согласиться с этой формой поддержки, не снимая другие формы”, — сказал губернатор.
С осени 2017 года на зерновом рынке Сибири сложился кризис: из-за высокого урожая цены на пшеницу упали до минимума. В итоге фермеры терпят убытки. "В настоящий момент качественную пшеницу III класса закупают по 5,7 тыс. рублей за тонну без НДС с доставкой. И это при условии, что себестоимость ее около 7 тыс. рублей", — рассказывал altapress.ru Сергей Топчиев, директор "Панкрушихинского агропромснаба".
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