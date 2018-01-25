Зерновой рынок Алтайского края получит новую форму поддержки

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Несколько дней назад в разговоре с заместителем министра сельского хозяйства мы предложили выделить льготные субсидии зернопереработчикам, чтобы они могли закупить значимые для рынка объемы зерна и таким образом стабилизировать цену на рынке, сделать ее справедливой для крестьян и, что важно через этот инструмент обеспечить загрузку мощностей зернопереработки.

По словам главы региона, объем помощи предварительно оценивается в 850-900 млн рублей. Субсидии будут направлены на компенсацию разницы между рыночной кредитной ставкой и базовой ставкой банка. “Мы можем согласиться с этой формой поддержки, не снимая другие формы”, — сказал губернатор.

С осени 2017 года на зерновом рынке Сибири сложился кризис: из-за высокого урожая цены на пшеницу упали до минимума. В итоге фермеры терпят убытки. "В настоящий момент качественную пшеницу III класса закупают по 5,7 тыс. рублей за тонну без НДС с доставкой. И это при условии, что себестоимость ее около 7 тыс. рублей", — рассказывал altapress.ru Сергей Топчиев, директор "Панкрушихинского агропромснаба".