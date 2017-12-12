Жестко и последовательно: Карлин предупредил глав, что спрашивать за деньги будет строго

В 2017 году из краевой казны в города и районы были выделены дополнительно 3,1 млрд рублей — прежде всего на погашение кредиторской задолженности по налогам, платежам в соцфонды и по кредитам.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Мы не так просто мобилизовали дополнительные бюджетные ресурсы. Мы создаем практически всем ситуацию начала года в условиях сбалансированных, внятных бюджетов.

По данным министра финансов края, сегодня 14 муниципалитетов не имеют задолженности, в 11 — она составляет менее 5 млн рублей, в 15 — менее 10 млн. К концу года будут погашены все долги муниципалитетов по коммерческим кредитам, только обслуживание которых обходилось в 160 млн рублей.

При этом Карлин предупредил — будет жесткая ответственность.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Никаких новых долгов, никаких походов в банк не должно быть. Владимир Геннадьевич, я вас прошу пропустить до конца года все муниципалитеты через рабочие встречи в вашем ведомстве.

Кроме того, губернатор пообещал, что правительство региона и краевая Счетная палата "жестко и последовательно" будет работать по двум направлениям. Во-первых, власти края станут четко определять нормативы, по которым определяется поддержка бюджетных учреждений. "Вот эту вакханалию в использовании средств у конкретных бюджетополучателей мы успокоим", — сказал губернатор.

Во-вторых, произойдет переход на так называемый модельный бюджет. Сейчас по этой схеме федеральный центр работает с регионами: размер поддержки рассчитывается из расходных обязательств, то есть определяется некая финансовая модель.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Да, есть разница в уровне социально-экономического развития муниципальных образований, в инфраструктурном обеспечении. Это будет учитываться. Но мы должны работать в понятных условиях. Сплошь и рядом мы видим, когда потенциал примерно один и тот же, бюджетная обеспеченность одна и та же, но качество работы и результаты разнятся.

Владимир Притупов добавил: по всем субсидиям будут заключаться соглашения, которые предусматривают целевые показатели, сроки их достижения и ответственность в случае невыполнения. "Мы второй год в таком режиме работаем с федерацией, — сказал министр финансов. — В случае неисполнения условий соглашения будет происходить не только возврат средств, предусмотрен штраф".

Также он сообщил, что более жестко будут контролироваться муниципальные контракты.

Владимир Притупов,

министр финансов Алтайского края:

У нас сегодня предусмотрено, что заказчик обязан направлять претензии подрядчику. Это редко осуществляется.

Губернатор призвал глав следовать примеру правительства края: "Мы понимаем, что серьезная поддержка не освобождает нас от поиска новых резервов пополнения бюджета. Я попросил бы вас также выстраивать работу и на муниципальном уровне".

Александр Карлин призвал глав быть хозяевами на своей территории.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: