Избирком озвучил первые данные по явке в Алтайском крае

Сегодня, 11:19.
Политика

К 10 утра явка на выборах в Алтайском крае составила 10,36%. Такие данные озвучили в крайизбиркоме.

Выборы в Барнауле.
Выборы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Лидерами по активности стали Тогул, Шелаболиха, Белокуриха, Алейск. Там явка составила 14-16%.

В Барнауле в среднем по городу явка составила 7,84%. Наиболее активно голосуют в Ленинском районе (8,93%), хуже всего — в Железнодорожном (6,8%).

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