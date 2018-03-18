Избирком озвучил первые данные по явке в Алтайском крае

К 10 утра явка на выборах в Алтайском крае составила 10,36%. Такие данные озвучили в крайизбиркоме.
Лидерами по активности стали Тогул, Шелаболиха, Белокуриха, Алейск. Там явка составила 14-16%.
В Барнауле в среднем по городу явка составила 7,84%. Наиболее активно голосуют в Ленинском районе (8,93%), хуже всего — в Железнодорожном (6,8%).
Уважаемые читатели! В связи в выборами президента и так называемым "днем тишины" на сайте altapress.ru с 0.00 17 марта до 5.00 19 марта (время барнаульское) система комментирования отключена.