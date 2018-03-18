Избирком озвучил первые данные по явке в Алтайском крае

Лидерами по активности стали Тогул, Шелаболиха, Белокуриха, Алейск. Там явка составила 14-16%.

В Барнауле в среднем по городу явка составила 7,84%. Наиболее активно голосуют в Ленинском районе (8,93%), хуже всего — в Железнодорожном (6,8%).