Как узнать свой избирательный участок

Узнать адрес своего участка можно через специализированный сервис или по телефону горячей линии Крайизбиркома (83852)36-30-62.

Если вы пришли на участок и не обнаружили своей фамилии в списках, то должны подать заявление в участковую избирательную комиссию. в течение двух часов с момента обращения, но не позднее окончания голосования, комиссия должна проверить представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием причин.

Голосование будет проходить с 8.00 до 20.00. В Алтайском крае находится 1831 избирательный участок, из них 265 — в Барнауле.