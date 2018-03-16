Выборы-2018: все самое главное, что нужно знать о голосовании

Сегодня, 18:16.
Политика

В воскресенье,18 марта, состоятся выборы президента России. Altapress.ru собрал все самое главное, что нужно знать о предстоящем голосовании.

Выборы 18 сентября 2016 года.
Выборы 18 сентября 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

1. Кандидаты

Список кандидатов в президенты на выборах-2018 насчитывает восемь человек.  Мы собрали короткую информацию о каждом кандидате.

2. Проголосовать в любом удобном месте

Впервые на президентских выборах любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном ему избирательном участке. Это касается и людей, которые находятся в путешествии, командировке или проживают не по месту прописки.

А по умолчанию каждый человек "прикреплен" к определенному избирательному участку. Узнайте, как найти свой здесь.

3. Проголосовать, если не успели подать заявление

12 марта закончился прием заявлений о голосовании по месту нахождения. Если вы опоздали, у вас все еще есть возможность заявить о своем желании отдать голос на выборах президента Российской Федерации. Рассказываем, как это сделать.

4. Отдать свой голос правильно 

Выборы — это определенный ритуал. Рассказываем, как проголосовать за кандидата в президенты здесь.

5. Сообщить о нарушителе

За тем, чтобы выборы прошли с минимальным количеством нарушений, следят наблюдатели и сотрудники избирательных комиссий. Однако сообщить о нарушениям можете и вы. Рассказываем, что нужно делать, если вы видите явный "фол".

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