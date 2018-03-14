Выборы-2018. Что делать, если вы увидели нарушения на участке или до голосования

Сегодня, 07:50.
Политика

18 марта 2018 года состоятся выборы президента России. За тем, чтобы выборы прошли с минимальным количеством нарушений, следят наблюдатели и сотрудники избирательных комиссий. Altapress.ru разобрался, что должен знать каждый избиратель о нарушениях на выборах, и что делать, если вы видите явный "фол".

Голосование - дело секретное.
Голосование - дело секретное. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
1 Какие нарушения на выборах можно встретить?

Есть ряд нарушений выборного законодательства, которые может заметить обычный человек.

  • Вброс бюллетеней (опускание в избирательную урну более одного бюллетеня);
  • "Карусель" — повторное голосование организованной группы. Признаком такого нарушения может быть, например, автобус с людьми возле избирательного участка;
  • Отказ в праве голосовать;
  • Подделка подписей избирателей;
  • Удаление с участка наблюдателей без важных на то причин.
2 Какие еще бывают нарушения выборного законодательства?
  • Использование исчезающих чернил;
  • Заранее проставленные еле заметные значки, считываемые электронной урной;
  • Подделка протоколов;
  • Преднамеренные ошибки в подсчетах бюллетеней;
  • Отмена результатов голосования на некоторых участках;
  • Подкуп или административное давление на избирателей, и прочие.
3 Что делать, если заметили нарушения на выборах 2018?

Сообщите о них наблюдателям. Не пытайтесь предотвратить нарушения: вас могут удалить с участка как нарушителя спокойствия.

Выборы в Барнауле 18 сентября 2016 года.
Выборы в Барнауле 18 сентября 2016 года.
4 Что делать, если отказали в праве проголосовать?

Если на избирательном участке, где вы должны голосовать, вам отказывают в этом, просите письменный отказ. Если его не выдали, обратитесь к сотруднику полиции, ведь голосование — ваше законное право. Кроме того, вы можете письменно сообщить об этом факте в вышестоящую избирательную комиссию. Письменный отказ позволит впоследствии обратиться с иском в прокуратуру или суд.

5 Что делать, если вашу подпись подделали?

Если вы пришли на выборы президента 2018, а напротив вашей фамилии уже стоит чужая подпись, обратитесь за разъяснениями к председателю участковой избирательной комиссии. Он обязан аннулировать запись напротив вашего имени в книге избирателей.

Потом вы можете составить заявление о голосовании в дополнительных списках. Только после этого вы сможете проголосовать. Если вы хотите впоследствии подать иск, не забудьте забрать заверенные копии аннулированной записи и вашего заявления.

Выборы президента Российской Федерации. Барнаул, 4 марта 2012 года.
Выборы президента Российской Федерации. Барнаул, 4 марта 2012 года.
6 Что грозит тому, кто проголосует дважды на выборах президента?

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф за неоднократное голосование в размере 30 тыс. рублей.

7 Какое наказание грозит организаторам за нарушения на выборах 2018?

Согласно уголовному кодексу РФ, максимальное наказание за организацию незаконных выдачи и получения избирательных бюллетеней — лишение свободы на срок до 5 лет.

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