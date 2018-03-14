Выборы-2018. Что делать, если вы увидели нарушения на участке или до голосования

18 марта 2018 года состоятся выборы президента России. За тем, чтобы выборы прошли с минимальным количеством нарушений, следят наблюдатели и сотрудники избирательных комиссий. Altapress.ru разобрался, что должен знать каждый избиратель о нарушениях на выборах, и что делать, если вы видите явный "фол".
Есть ряд нарушений выборного законодательства, которые может заметить обычный человек.
- Вброс бюллетеней (опускание в избирательную урну более одного бюллетеня);
- "Карусель" — повторное голосование организованной группы. Признаком такого нарушения может быть, например, автобус с людьми возле избирательного участка;
- Отказ в праве голосовать;
- Подделка подписей избирателей;
- Удаление с участка наблюдателей без важных на то причин.
- Использование исчезающих чернил;
- Заранее проставленные еле заметные значки, считываемые электронной урной;
- Подделка протоколов;
- Преднамеренные ошибки в подсчетах бюллетеней;
- Отмена результатов голосования на некоторых участках;
- Подкуп или административное давление на избирателей, и прочие.
Сообщите о них наблюдателям. Не пытайтесь предотвратить нарушения: вас могут удалить с участка как нарушителя спокойствия.
Если на избирательном участке, где вы должны голосовать, вам отказывают в этом, просите письменный отказ. Если его не выдали, обратитесь к сотруднику полиции, ведь голосование — ваше законное право. Кроме того, вы можете письменно сообщить об этом факте в вышестоящую избирательную комиссию. Письменный отказ позволит впоследствии обратиться с иском в прокуратуру или суд.
Если вы пришли на выборы президента 2018, а напротив вашей фамилии уже стоит чужая подпись, обратитесь за разъяснениями к председателю участковой избирательной комиссии. Он обязан аннулировать запись напротив вашего имени в книге избирателей.
Потом вы можете составить заявление о голосовании в дополнительных списках. Только после этого вы сможете проголосовать. Если вы хотите впоследствии подать иск, не забудьте забрать заверенные копии аннулированной записи и вашего заявления.
Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф за неоднократное голосование в размере 30 тыс. рублей.
Согласно уголовному кодексу РФ, максимальное наказание за организацию незаконных выдачи и получения избирательных бюллетеней — лишение свободы на срок до 5 лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.