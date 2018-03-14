Выборы-2018. Что делать, если вы увидели нарушения на участке или до голосования

5 Что делать, если вашу подпись подделали?

Если вы пришли на выборы президента 2018, а напротив вашей фамилии уже стоит чужая подпись, обратитесь за разъяснениями к председателю участковой избирательной комиссии. Он обязан аннулировать запись напротив вашего имени в книге избирателей.

Потом вы можете составить заявление о голосовании в дополнительных списках. Только после этого вы сможете проголосовать. Если вы хотите впоследствии подать иск, не забудьте забрать заверенные копии аннулированной записи и вашего заявления.