Выборы-2018: что делать, если опоздал подать заявление

На выборах президента в 2018 году порядок голосования по месту нахождения действует по всей России. Где бы ни находился человек, он может проголосовать на выборах-2018 на удобном для него избирательном участке. Для этого нужно только подать заявление.

У тех, кто опоздал с подачей заявления о голосовании по месту нахождения, есть возможность это сделать.

Начиная со вторника, 13 марта, можно оформить специальное заявление. Но — только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. Это нужно сделать не позднее 14.00 субботы, 17 марта.

Напомним, к 6 марта более 38 тысяч жителей Алтайского края подали заявления о том, что намерены голосовать на президентских выборах не по месту регистрации, а там, где они будут находиться 18 марта.