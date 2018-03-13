Выборы-2018: что делать, если опоздал подать заявление

12 марта закончился прием заявлений о голосовании по месту нахождения. Но если вы опоздали — у вас есть еще одна возможность заявить о своем желании отдать голос на выборах президента Российской Федерации. Рассказываем, как это сделать.
На выборах президента в 2018 году порядок голосования по месту нахождения действует по всей России. Где бы ни находился человек, он может проголосовать на выборах-2018 на удобном для него избирательном участке. Для этого нужно только подать заявление.
У тех, кто опоздал с подачей заявления о голосовании по месту нахождения, есть возможность это сделать.
Начиная со вторника, 13 марта, можно оформить специальное заявление. Но — только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. Это нужно сделать не позднее 14.00 субботы, 17 марта.
Напомним, к 6 марта более 38 тысяч жителей Алтайского края подали заявления о том, что намерены голосовать на президентских выборах не по месту регистрации, а там, где они будут находиться 18 марта.
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