Десятки тысяч жителей Алтайского края заявили, что пойдут на выборы по месту пребывания

К 6 марта более 38 тысяч жителей Алтайского края подали заявления о том, что намерены голосовать на президентских выборах не по месту регистрации, а там, где они будут находиться 18 марта, сообщает краевое управление связи и массовых коммуникаций.
Больше половины таких заявлений были поданы напрямую через избирательные комиссии: 17248 штук — в участковых избирательных комиссиях (УИК) и 7374 штук — в территориальных (ТИК).
3793 заявления избиратели оформили в многофункциональных центрах края. В
А 10357 таких заявлений подали через портал Госуслуг.
Справка
До 12 марта заявление о голосовании по месту пребывания можно оформить в любой территориальной или участковой избирательной комиссии, филиале МФЦ или через сайт "Госуслуги". В случае, если избиратель не успел подать заявление, то с 13 марта до 14:00 часов 17 марта можно будет подать специальное заявление в участковой избирательной комиссии по месту своей регистрации.
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