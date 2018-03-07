Десятки тысяч жителей Алтайского края заявили, что пойдут на выборы по месту пребывания

Больше половины таких заявлений были поданы напрямую через избирательные комиссии: 17248 штук — в участковых избирательных комиссиях (УИК) и 7374 штук — в территориальных (ТИК).

3793 заявления избиратели оформили в многофункциональных центрах края. В

А 10357 таких заявлений подали через портал Госуслуг.

Справка

До 12 марта заявление о голосовании по месту пребывания можно оформить в любой территориальной или участковой избирательной комиссии, филиале МФЦ или через сайт "Госуслуги". В случае, если избиратель не успел подать заявление, то с 13 марта до 14:00 часов 17 марта можно будет подать специальное заявление в участковой избирательной комиссии по месту своей регистрации.