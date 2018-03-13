Жириновский предложил простить регионам все долги

Кандидатам предложили обсудить развитие регионов, пишут РИА Новости. Жириновский высказал мнение, что в России "с самого начала 100 лет назад было проведено неправильное административно-национальное деление".

Владимир Жириновский,

лидер ЛДПР:

— Нигде в мире нет деления внутри страны по национальному признаку. Это первая ошибка. Вторая — мелкие регионы. Миллион человек… экономисты сказали, минимум три миллиона, тогда это жизнеспособный регион. У нас только три региона-донора: Москва, Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ… Все остальные — дотации. Согласен, так получилось. Но давайте простим все долги. Они доходы пустят на новые рабочие места, нет, они должны и продолжают брать долги.

Региональным властям предлагают кредитоваться в государственных банках, где ниже процентные ставки, но они продолжают пользоваться услугами коммерческих, уверен Жириновский.

"Нет, берут в коммерческом. Почему? Там откаты, там можно заработать, губернатор с банкиром часть денег в карман положат. Это же все видно. Меры принимаются, сажают несколько губернаторов, несколько депутатов, сенаторы, министры, но это все равно не дает эффект", — добавил Жириновский.

Справка

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

На пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.