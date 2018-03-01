Жириновский в случае избрания пообещал ввести "самую жесткую диктатуру" в России

Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский в ходе предвыборных дебатов пообещал в случае избрания сделать страну очень богатой и в целом изменить ее историю благодаря жёсткой диктатуре, пишут РИА Новости
Владимир Жириновский,
кандидат в президенты России:
Я силовым методом изменю ситуацию в стране, я всех накажу — олигархов и всех, кто ворует, верну все деньги из-за границы. В условиях демократии это невозможно, я введу самую жесткую диктатуру.
Он также пообещал, что когда Россия станет богатой страной и "все успокоится", создадут две партии, кандидаты от которых будут становиться президенттами.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. ЦИК завершил регистрацию кандидатов 8 февраля. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
Согласно последнему вопросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, на выборы 18 марта собираются пойти 81,1% россиян.
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