Опрос: россияне затруднились назвать всех кандидатов в президенты

Сегодня, 20:46.
Политика

Больше половины опрошенных россиян смогли назвать имена только четырех из восьми кандидатов на пост президента, показал опрос ВЦИОМ.

Выборы президента-2018. Логотип.
Выборы президента-2018. Логотип. Фото: CC0.

При этом сама тема выборов едва ли стала обсуждаемой среди российских граждан.

Выборы президента стали темой для разговора только малой части респондентов — 21% россиян обсуждали со своими близкими, за кого голосовать, и 10% разговаривали о личностях и достижениях кандидатов. При этом 53% опрошенных знают только половину зарегистрированных кандидатов: Владимира Путина (82%), Ксению Собчак (60%), Владимира Жириновского (60%) и Павла Грудинина (55%). Скорее не на слуху у россиян находятся Григорий Явлинский (37%) и Борис Титов (17%), в аутсайдерах — Сергей Бабурин и Максим Сурайкин (оба менее 10%). При этом у предвыборной агитационной кампании пока не так много зрителей, и большая часть опрошенных видела материалы Владимира Жириновского (45%). Чуть меньше — 42% россиян — видели агитацию Владимира Путина, а у Ксении Собчак оказался 41% "зрителей".

Всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 18—19 февраля, в нем участвовали россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов, пишет ura.ru.

Справка

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. На пост претендуют восемь кандидатов, в том числе самовыдвиженец Владимир Путин — действующий глава государства; выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин; лидер ЛДПР Владимир Жириновский; один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский; бизнес-омбудсмен Борис Титов — лидер Партии роста; телеведущая Ксении Собчак (идет на выборы от партии "Гражданская инициатива"); руководитель партии "Российский общенародный союз", бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, а также глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин.

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