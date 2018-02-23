За выборами в России будут наблюдать более 240 иностранцев

Более 240 человек из 74 стран приглашены стать наблюдателями на предстоящих выборах президента России, которые пройдут 18 марта. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Госдума пригласила на выборы президента РФ 243 наблюдателя. Из них 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, девять мэров городов и действующих министров, сообщает РИА Новости.
Более 100 представителей национальных парламентов разных стран также приглашены наблюдать за ходом выборов. Сотню человек также намерена отправить парламентская ассамблея ОБСЕ. Следить за голосованием будут представители от каждого кандидата в президенты и от партий, выдвинувших кандидатов.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. ЦИК завершил регистрацию кандидатов 8 февраля. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
Согласно последнему вопросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, на выборы 18 марта собираются пойти 81,1% россиян.
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