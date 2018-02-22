Депутаты Госдумы до президентских выборов "осядут" в регионах

Госдума проведет 22 февраля последнее заседание перед долгим перерывом. С 23 февраля по 18 марта депутаты разъедутся по регионам и в следующий раз соберутся только после выборов президента, пишут "Ведомости".
Решено не проводить правительственные часы, которые были запланированы до 11 апреля, и сосредоточиться на подготовке отчета правительства 11 апреля. Перерыв в работе в регионах депутаты сделают только для заслушивания послания президента Федеральному собранию, которое будет оглашено 1 марта.
Собеседники издания в аппаратах фракций и среди депутатов отмечают, что депутаты, естественно, будут заниматься агитацией на встречах в регионах, но большой перерыв в пленарных заседаниях делается в том числе для того, чтобы "не перебивать информационно" избирательную кампанию.
По словам одного из собеседников в Думе, никаких указаний не создавать негативных информационных поводов депутатам не поступало, но очевидно, что негатив накануне выборов не нужен никому.
Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов признает, что практически никаких отличий от обычных региональных недель не будет: "У меня встречи с избирателями и партийная работа. Агитировать запрещено законом, но проводить обычные встречи можно, отвечать на жалобы, оказывать помощь доверенным лицам, вести работу региональных штабов".
Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов также рассказал "Ведомостям", что проведет эти недели в регионах: "Общаться с избирателями, депутатами, рассказывать им, что мы здесь делали, приглашать их на выборы". График работы в регионах специально согласовали со всеми фракциями, чтобы они смогли провести там как можно больше времени, добавил Неверов, пишет bfm.ru.
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