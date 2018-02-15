В Госдуме изменят кредитное законодательство в пользу заемщиков

Сегодня, 16:04.
Экономика

Государственная дума одобрила законопроект, который меняет порядок погашения долгов по кредитам.

Госдума.
Госдума. Фото: altapress.ru.

Предполагается, что в первую очередь будут погашаться проценты и основная сумма долга, и только после этого — штрафы за просрочку.

Согласно новому закону, средства со счета клиента будут сниматься в четыре этапа, сообщает Nation News. Если гражданин заплатил только часть долга, то сначала будут списываться проценты по кредиту, затем его основная сумма, после этого неустойка и уже на четвертом этапе — остальные платежи.

До сих пор действовала более сложная схема из шести этапов, при которой проценты еще не были уплачены после погашения непосредственно суммы кредита, и долг только нарастал. Такая схема ставила заемщика в крайне невыгодное положение. Важно, что теперь кредитор не сможет изменить новый порядок уплаты кредита, пишет ura.ru.

В 2017 году долг россиян перед банками вырос на 13,2% и составил 12 триллионов рублей. Заемщиками в России являются 82 млн человек, особенно популярны у граждан кредиты наличными.

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