В Госдуме изменят кредитное законодательство в пользу заемщиков

Государственная дума одобрила законопроект, который меняет порядок погашения долгов по кредитам.
Предполагается, что в первую очередь будут погашаться проценты и основная сумма долга, и только после этого — штрафы за просрочку.
Согласно новому закону, средства со счета клиента будут сниматься в четыре этапа, сообщает Nation News. Если гражданин заплатил только часть долга, то сначала будут списываться проценты по кредиту, затем его основная сумма, после этого неустойка и уже на четвертом этапе — остальные платежи.
До сих пор действовала более сложная схема из шести этапов, при которой проценты еще не были уплачены после погашения непосредственно суммы кредита, и долг только нарастал. Такая схема ставила заемщика в крайне невыгодное положение. Важно, что теперь кредитор не сможет изменить новый порядок уплаты кредита, пишет ura.ru.
В 2017 году долг россиян перед банками вырос на 13,2% и составил 12 триллионов рублей. Заемщиками в России являются 82 млн человек, особенно популярны у граждан кредиты наличными.
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