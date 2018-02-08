Сибиряк прикинулся мешком картошки, чтобы обмануть судебных приставов

Как говорится в сообщении, гражданин 1989 года рождения задолжал за взятый потребительский кредит порядка 200 тыс. рублей, но платить по счетам явно не собирался.

Судебные приставы пришли в дом к должнику. Мама неплательщика заявила, что сына нет дома, предложила приставам это проверить самостоятельно и впустила их в квартиру. Сотрудники почувствовали стойкий аромат мужской туалетной воды, который усилился на кухне. Однако там ничего не было, кроме мешка с картофелем, стоящего у батареи.

Из сообщения управления ФССП по Новосибирской области:

Должностные лица уже собирались покинуть помещение, как вдруг мешок принялся чихать. Мама неплательщика тут же принялась оправдываться, дескать, это домашний любимец за плитой фыркает, но судорожные попытки отвести внимание судебных приставов от мешка ни к чему не привели. Вдруг мешок завалился набок, после чего из него показался неплательщик.

Служителей закона удивил внешний вид мужчины, он был одет в классический костюм-тройку, правда, слегка припорошенный пылью. Выяснилось, что должник забронировал столик в ресторане, где его ждала возлюбленная, и неожиданный визит должностных лиц застал его врасплох.

Приставы описали бытовую технику, мебель и электронику неплательщика.