Россияне задолжали банкам более 10 триллионов рублей

Аналитики отмечают рост во всех сегментах кредитования — ипотеке, автокредитах, кредитных картах и кредитах наличными.

Займы в России имеют 82 млн человек, приводят данные Объединенного кредитного бюро "Ведомости". Особым спросом пользуются кредиты наличными, в виде которых банки выдали гражданам больше всего денег — почти 3 трлн рублей. Это на 33% больше, чем в 2016 году, свидетельствует статистика бюро. При этом суммы кредитов растут быстрее, чем количество займов. За прошлый год ссуды выросли на 37% по сравнению с 2016 годом (4,14 трлн рублей), тогда как их количество — только на 12%, до 34,8 млн, пишет ura.ru.

Непогашенная кредитная задолженность чревата целым рядом ограничений, в том числе на перемещение. Судебные приставы уже приступили к дежурству в аэропортах. Они будут информировать россиян, вылетающих за рубеж об их долгах, отмечает "НСН". Для снижения финансовой нагрузки на россиян в Госдуме предложили освободить от налога на недвижимость молодые семьи. Авторы инициативы уверены, что мера стимулирует рождаемость в России, напоминает "Федеральное агентство новостей".