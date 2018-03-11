Центризбирком подал заявление на Жириновского в прокуратуру из-за матерщины на телевидении

Элла Памфилова,

глава ЦИК:

— Один из кандидатов это безобразие позволил себе — нецензурную брань. И мы сразу отреагировали: соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру.

По словам председателя Центральной избирательно комиссии, то, как кандидаты общаются между собой, — это "дело их культуры, воспитания и этики" и "ЦИК не может им махать пальчиком".

Конфликт между Собчак и Жириновским произошел еще 28 февраля во время дебатов кандидатов в президенты страны на телеканале "Россия 1".

Этот инцидент между политиками произошел во время выступления кандидата в президенты России Сергея Бабурина. Владимир Жириновский вмешался в него, Ксения Собчак призвала лидера ЛДПР к спокойствию. На это Жириновский потребовал, чтобы ведущий заставил Собчак замолчать, и в довольно долгой череде бранных слов назвал ее в том числе дурой. "Вы правда считаете, что мужчина может так разговаривать с женщиной?" — ответила Собчак.

Чтобы прервать поток оскорблений, Собчак вылила на противника стакан воды, отметив, что пользуется методами самого Владимира Вольфовича. В ответ на это Жириновский еще больше разругался, назвал Собчак "черной грязью, отвратительной бабой", "****** последней".