Центризбирком подал заявление на Жириновского в прокуратуру из-за матерщины на телевидении

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что возглавляемое ею ведомство подало заявление в Генпрокуратуру на кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского. По словам Памфловой, лидер ЛДПР во время дебатов на телевидении использовал ненормативную лексику в отношении другого кандидата — Ксении Собчак, пишет "Знак".
Элла Памфилова,
глава ЦИК:
— Один из кандидатов это безобразие позволил себе — нецензурную брань. И мы сразу отреагировали: соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру.
По словам председателя Центральной избирательно комиссии, то, как кандидаты общаются между собой, — это "дело их культуры, воспитания и этики" и "ЦИК не может им махать пальчиком".
Конфликт между Собчак и Жириновским произошел еще 28 февраля во время дебатов кандидатов в президенты страны на телеканале "Россия 1".
Этот инцидент между политиками произошел во время выступления кандидата в президенты России Сергея Бабурина. Владимир Жириновский вмешался в него, Ксения Собчак призвала лидера ЛДПР к спокойствию. На это Жириновский потребовал, чтобы ведущий заставил Собчак замолчать, и в довольно долгой череде бранных слов назвал ее в том числе дурой. "Вы правда считаете, что мужчина может так разговаривать с женщиной?" — ответила Собчак.
Чтобы прервать поток оскорблений, Собчак вылила на противника стакан воды, отметив, что пользуется методами самого Владимира Вольфовича. В ответ на это Жириновский еще больше разругался, назвал Собчак "черной грязью, отвратительной бабой", "****** последней".
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