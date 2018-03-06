В "день тишины" российские телезрители увидят "Крым"

День накануне выборов считается "днем тишины", когда в СМИ запрещается проводить любую агитацию за кого-либо из кандидатов. До сих пор "Крым" по телевидению не показывали.

Картина была снята при поддержке российского Министерства обороны. Сюжет основан на романе между киевской журналисткой и молодым человеком из Севастополя, для любви которых стали испытанием события весны 2014 года.

Премьерный показ "Крыма" прошел 25 сентября в Симферополе и Севастополе, затем — 27 сентября — в Государственном Кремлевском дворце, а 28 сентября начался всероссийский прокат, пишет polit.ru.

В ноябре 2017 года фильм получил от Российского военно-исторического общества награду за заслуги "в изучении, сохранении и популяризации истории". Научный директор РВИО Михаил Мягков отметил, что картина сделана "с любовью к России и ко всему русскому миру".