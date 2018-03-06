В "день тишины" российские телезрители увидят "Крым"

Первый канал собирается вечером 17 марта — за несколько часов до начала голосования на выборах президента России — показать художественный фильм режиссера Алексея Пиманова "Крым", сообщает РБК.
День накануне выборов считается "днем тишины", когда в СМИ запрещается проводить любую агитацию за кого-либо из кандидатов. До сих пор "Крым" по телевидению не показывали.
Картина была снята при поддержке российского Министерства обороны. Сюжет основан на романе между киевской журналисткой и молодым человеком из Севастополя, для любви которых стали испытанием события весны 2014 года.
Премьерный показ "Крыма" прошел 25 сентября в Симферополе и Севастополе, затем — 27 сентября — в Государственном Кремлевском дворце, а 28 сентября начался всероссийский прокат, пишет polit.ru.
В ноябре 2017 года фильм получил от Российского военно-исторического общества награду за заслуги "в изучении, сохранении и популяризации истории". Научный директор РВИО Михаил Мягков отметил, что картина сделана "с любовью к России и ко всему русскому миру".
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