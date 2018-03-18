Жительницу Барнаула заподозрили в создании "карусели" на выборах президента РФ

— В первые часы голосования в Барнауле зафиксирован факт выноса бюллетеня с территории избирательного участка. Женщина не стала голосовать: она взяла бюллетень и ушла. Наши сотрудники провели с ней беседу на тему недопустимости организации "карусели". Оказалось, что она парикмахер и решила оставить себе бюллетень на память о выборах.