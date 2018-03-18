Жительницу Барнаула заподозрили в создании "карусели" на выборах президента РФ

Сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие правопорядок на выборах президента РФ в Алтайском крае, зафиксировали факт выноса бюллетеня с места голосования, заявил на пресс-конференции начальник краевого главка МВД РФ Олег Торубаров, сообщает "Интерфакс".
Олег Торубаров,
начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю:
— В первые часы голосования в Барнауле зафиксирован факт выноса бюллетеня с территории избирательного участка. Женщина не стала голосовать: она взяла бюллетень и ушла. Наши сотрудники провели с ней беседу на тему недопустимости организации "карусели". Оказалось, что она парикмахер и решила оставить себе бюллетень на память о выборах.
Всего в предвыборный период в правоохранительные органы Алтайского края поступило 65 обращений о нарушениях законодательства.
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