В Алтайском крае фиксируют очень высокую явку: данные на 12 часов

Сегодня, 12:58.
Политика

По данным на 12 часов, явка в Алтайском крае составила 36,92%. С этим результатом край вошел в тройку самых активно голосующих регионов Сибири, отмечает телеграм-канал "Политцентр".

Выборы в Барнауле.
Выборы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Выше, чем в Алтайском крае, результат только у Тывы (55.84%) и Бурятии (37.30%). Наименее активно голосуют жители Новосибирской области — 19,95%.

Отметим, что в 2012 году явка на президентских выборах в Алтайском крае составила 59,03%. Судя по предварительным данным, в 2018 году результат будет выше. Так, если сравнивать данные от 10 утра, то в 2012 году она составляла 6,84%, в этом — 10,66%. Это на 55,8% выше, отмечает канал Политконсультант.ру.

Корреспонденты altapress.ru, побывавшие на избирательных участках, также отмечают очень высокую активность. Очереди выстраиваются как к кабинкам за голосование на президентских выборах, так и в пунктах, где можно оставить голос за общественные территории в Барнауле.

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Уважаемые читатели! В связи в выборами президента и так называемым "днем тишины" на сайте altapress.ru с 0.00 17 марта до 5.00 19 марта (время барнаульское) система комментирования отключена.

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