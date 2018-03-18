В Алтайском крае фиксируют очень высокую явку: данные на 12 часов

Выше, чем в Алтайском крае, результат только у Тывы (55.84%) и Бурятии (37.30%). Наименее активно голосуют жители Новосибирской области — 19,95%.

Отметим, что в 2012 году явка на президентских выборах в Алтайском крае составила 59,03%. Судя по предварительным данным, в 2018 году результат будет выше. Так, если сравнивать данные от 10 утра, то в 2012 году она составляла 6,84%, в этом — 10,66%. Это на 55,8% выше, отмечает канал Политконсультант.ру.

Корреспонденты altapress.ru, побывавшие на избирательных участках, также отмечают очень высокую активность. Очереди выстраиваются как к кабинкам за голосование на президентских выборах, так и в пунктах, где можно оставить голос за общественные территории в Барнауле.