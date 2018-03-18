Явка на 18:00. Алтай в лидерах по явке на президентских выборах

18 марта на выборах президента в Алтайском крае на 18:00 явка составила 60,36% , сообщает Центризбирком.
Где в других сибирских регионах явка на 18:00 выше, чем в Алтайском крае:
в Туве — 83,36%, в Кемеровской области — 74,86%,
Где в других сибирских регионах явка на 18:00 ниже, чем в Алтайском крае:
в Хакасии — 59,8%, в Забайкалье — 52,38%, в Красноярском крае — 54,64%, в Иркутской области — 50,19%, в Новосибирской области — 53,85%, в Томской области — 53,51%, в Республике Алтай — 59,37%.
Уважаемые читатели! В связи в выборами президента и так называемым "днем тишины" на сайте altapress.ru с 0.00 17 марта до 5.00 19 марта (время барнаульское) система комментирования отключена.