Явка на 18:00. Алтай в лидерах по явке на президентских выборах

Где в других сибирских регионах явка на 18:00 выше, чем в Алтайском крае:

в Туве — 83,36%, в Кемеровской области — 74,86%,

Где в других сибирских регионах явка на 18:00 ниже, чем в Алтайском крае:

в Хакасии — 59,8%, в Забайкалье — 52,38%, в Красноярском крае — 54,64%, в Иркутской области — 50,19%, в Новосибирской области — 53,85%, в Томской области — 53,51%, в Республике Алтай — 59,37%.