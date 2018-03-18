Жителей алтайских деревень доставляют на избирательные участки на конных повозках

За главный приз поборются владельцы конных повозок, кто веселее и быстрее конкурентов довезет односельчан из отдаленных сел на избирательные участки.

Одной из задач органов местного самоуправления является содействие избирательным комиссиям в организации выборов, в частности, помочь избирателям, которые хотят проголосовать в день выборов, добраться до участка из отдаленных территорий.

В Косихинском районе Алтайского края к этой задаче подошли креативно. В муниципалитете объявлен конкурс конных повозок "Едем Президента выбирать!".

Для того чтобы принять участие в конкурсе, владельцы гужевого транспорта должны украсить свои повозки, пригласить музыкантов — группу поддержки, чтобы доставлять пассажиров весело — с песнями, частушками, бубенцами.

Татьяна Аверина,

организатор конкурса:

— Сани — это самый древний вид транспорта, ведь полозья были изобретены куда раньше, чем колеса. До сих пор русскую зиму в деревне невозможно представить без сугробов, морозов и веселого бубенчика, его звон — неотъемлемый атрибут конной русской повозки. Поэтому сегодня мы постарались создать нашим односельчанам атмосферу праздника.

Участником конкурса может стать житель Косихинского района в возрасте 18 лет и старше, имеющий у себя на подворье лошадь и зимние сани. Победит тот, чья повозка не только красивая и комфортная, но так же веселая и проворная. Чем больше пассажиров экипаж доставит к месту назначения, тем больше шансов на победу. В Косихнском районе конные повозки изъявили желание подвозить земляков до мест голосования. В сельсоветах "на маршрут" выйдут девять участников, будут и настоящие русские тройки.

Победителя конкурса определит жюри. Абсолютный победитель, а также победители в номинациях получат денежные премии и дипломы. Но, по словам участников конкурса, главное — это атмосфера праздника и помощь односельчанам.

Конюх из села Налобиха Юрий Чуликов решил принять участие в конкурсе и побороться за главный приз.

Юрий Чуликов,

конюх: