Жителей алтайских деревень доставляют на избирательные участки на конных повозках

В Косихинском районе в честь выборов президента жители организовали конкурс конных повозок.
За главный приз поборются владельцы конных повозок, кто веселее и быстрее конкурентов довезет односельчан из отдаленных сел на избирательные участки.
Одной из задач органов местного самоуправления является содействие избирательным комиссиям в организации выборов, в частности, помочь избирателям, которые хотят проголосовать в день выборов, добраться до участка из отдаленных территорий.
В Косихинском районе Алтайского края к этой задаче подошли креативно. В муниципалитете объявлен конкурс конных повозок "Едем Президента выбирать!".
Для того чтобы принять участие в конкурсе, владельцы гужевого транспорта должны украсить свои повозки, пригласить музыкантов — группу поддержки, чтобы доставлять пассажиров весело — с песнями, частушками, бубенцами.
Татьяна Аверина,
организатор конкурса:
— Сани — это самый древний вид транспорта, ведь полозья были изобретены куда раньше, чем колеса. До сих пор русскую зиму в деревне невозможно представить без сугробов, морозов и веселого бубенчика, его звон — неотъемлемый атрибут конной русской повозки. Поэтому сегодня мы постарались создать нашим односельчанам атмосферу праздника.
Участником конкурса может стать житель Косихинского района в возрасте 18 лет и старше, имеющий у себя на подворье лошадь и зимние сани. Победит тот, чья повозка не только красивая и комфортная, но так же веселая и проворная. Чем больше пассажиров экипаж доставит к месту назначения, тем больше шансов на победу. В Косихнском районе конные повозки изъявили желание подвозить земляков до мест голосования. В сельсоветах "на маршрут" выйдут девять участников, будут и настоящие русские тройки.
Победителя конкурса определит жюри. Абсолютный победитель, а также победители в номинациях получат денежные премии и дипломы. Но, по словам участников конкурса, главное — это атмосфера праздника и помощь односельчанам.
Конюх из села Налобиха Юрий Чуликов решил принять участие в конкурсе и побороться за главный приз.
Юрий Чуликов,
конюх:
— Выборы президента страны — это ответственное событие, но еще этот день всегда был всенародным праздником. А в деревне, какой праздник без гуляний, песен и катания на лошадях? Есть у нас жители, кому до участка добираться очень далеко. Но даже не это главное. Участвуя в конкурсе, мы людям дарим праздник. И если ребятишки просят прокатить — не отказываем, хоть они и не избиратели. А в конкурсе пусть сегодня победит сильнейший!
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