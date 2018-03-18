Владимир Путин проголосовал на выборах президента РФ

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Политика

18  марта действующий глава государства проголосовал на выборах президента РФ.

Владимир Путин на выборах-2018. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин на выборах-2018. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин на выборах-2018. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин на выборах-2018. Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин голосовал на избирательном участке в здании Российской академии наук в Москве.

Нынешние выборы для Путина стали уже пятыми. Выйдя из кабинки, он хотел подарить ручку, которой голосовал,  главе избирательной комиссии. Но тот отказался.

Вечером 18 марта после закрытия участков для голосования, Путина ждут в его избирательном штабе в Гостинном дворе.

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