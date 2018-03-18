Владимир Путин проголосовал на выборах президента РФ

Владимир Путин на выборах-2018. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на выборах-2018. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на выборах-2018. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на выборах-2018. Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин голосовал на избирательном участке в здании Российской академии наук в Москве.

Владимир Путин проголосовал на выборах президента России pic.twitter.com/CAUZFmYIFC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2018 г.

Нынешние выборы для Путина стали уже пятыми. Выйдя из кабинки, он хотел подарить ручку, которой голосовал, главе избирательной комиссии. Но тот отказался.

Путин хотел подарить главе избирательного участка ручку, которой голосовал, но тот не взял. Сказал: «У меня есть ручки» pic.twitter.com/yMJoX4hlxR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2018 г.

Вечером 18 марта после закрытия участков для голосования, Путина ждут в его избирательном штабе в Гостинном дворе.